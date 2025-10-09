Hugo Camberos: la joya que México aplaude y que en Chivas olvidan
En el futbol no hay memoria corta, pero sí hay injusticias que se repiten. Hugo Camberos, una de las mayores promesas de Chivas, atraviesa una paradoja dolorosa: mientras brilla con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de Chile, en su club pasa inadvertido para Gabriel Milito. El extremo que hace unos meses ilusionaba al entorno rojiblanco hoy observa los partidos desde la banca, con la frustración de saber que su mejor versión no encuentra espacio en casa.
Camberos sumó más minutos con el cuerpo técnico anterior del Rebaño que con el actual. Bajo la gestión previa, tuvo participación constante en el Clausura 2025, entró a ritmo de competencia y anotó su primer gol con el primer equipo ante Toluca. El cambio de entrenador alteró ese panorama por completo. Desde la llegada de Milito, apenas acumula 143 minutos repartidos en cinco partidos del Apertura 2025, sin una sola titularidad.
El nuevo sistema táctico del técnico argentino privilegia la posesión y los interiores por encima de los extremos. Esa estructura deja fuera a jugadores con perfil vertical, como Camberos, que en la cancha ofrece lo que Milito aún no parece valorar: desequilibrio, velocidad y atrevimiento. La decisión técnica ha generado molestia entre los aficionados, que observan cómo un talento de casa se diluye mientras otros nombres repiten sin peso ni resultado.
El brillo de Camberos con México Sub-20
La situación contrasta con lo que vive en la Selección Mexicana Sub-20. En Chile, Camberos se convirtió en uno de los nombres más repetidos del torneo. Ingresó en el minuto 77 del duelo ante la selección anfitriona y en apenas cinco minutos cambió la historia: anotó dos goles que aseguraron el triunfo por 4-1 y el pase de México a los cuartos de final. La prensa internacional destacó su impacto inmediato y su madurez dentro del campo, virtudes que en Chivas parecen pasar desapercibidas.
Eduardo Arce, técnico del combinado juvenil, no dudó en elogiarlo después del partido:
“Hoy entra Camberos y hace dos goles. Es un ejemplo de lo que buscamos: que estén listos cuando se les necesita.”
Las palabras del entrenador resumen lo que muchos sienten: el talento no se entrena, se reconoce.
Camberos no responde con quejas, sino con futbol. Su rendimiento en el Mundial refleja un jugador con mentalidad firme, que asimila la presión y responde con goles. Dentro del vestidor del Tri Sub-20 se le describe como un chico serio, disciplinado y humilde, con un sentido de pertenencia poco común. “Ver a mis compañeros crecer me motiva. En la cancha solo pienso en ayudar al equipo”, declaró después de su doblete ante Chile.
En Guadalajara, el caso divide opiniones. Algunos defienden la prudencia de Milito, quien busca procesos largos y decisiones progresivas. Otros sostienen que el argentino desperdicia la frescura que Chivas necesita. Para la afición, el dilema no es táctico, sino emocional: ¿cómo es posible que un jugador que anota dobletes en un Mundial no reciba minutos en la Liga MX?
Camberos representa el espejo de una generación que pide espacio. A los 18 años, combina la calma de quien sabe esperar con la determinación de quien no renuncia a sus metas. Su paso por el Mundial Sub-20 es mucho más que una anécdota: es una advertencia silenciosa de lo que Chivas podría perder si no le abre la puerta a tiempo.
En el futbol, el talento no espera eternamente. Y si el Rebaño no lo aprovecha, México ya tomó nota de lo que Hugo Camberos puede ofrecer.