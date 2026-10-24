Hugo Sánchez: “Gilberto Mora puede igualarme e incluso superarme"

Hugo Sánchez, mexicano campeón con el Real Madrid, máximo referente del balompié nacional y una leyenda a nivel internacional. En entrevista para Sports Illustrated México, desde su experiencia dentro y fuera de las canchas, reconoció que hoy por hoy Gilberto Mora es el jugador con el potencial suficiente para superarlo como el mejor futbolista de la historia en nuestro país.



“Va por buen camino. Siento que, siendo tan joven, con los partidos donde muestra su calidad, talento e inteligencia, ahora debe querer más y mejorar. Todo lo que sea más y mejor siempre debe prevalecer en la historia de cada uno”, declaró.



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Con motivo de los 50 años de su debut, “El Macho” repasó su trayectoria, en la que conquistó 5 Ligas de España, 5 Pichichis, 1 Copa de la UEFA y 1 Bota de Oro. Pero también, mirando al futuro, abordó el caso de Gilberto Mora, quien a sus 18 años se coloca como una de las promesas con mayor proyección, rompiendo diversos récords nacionales y mundiales:



* Goleador más joven en la historia de la Liga MX: 15 años y 320 días.



* Jugador más joven en marcar en Play-In o Liguilla: 17 años y 37 días.



* Futbolista más joven en ganar un torneo oficial de selecciones: 16 años y 265 días (Copa Oro 2025).



* Debutante más joven en la historia de la Selección Mexicana: 16 años y 267 días.



* Futbolista más joven en disputar un Mundial con México: 17 años y 240 días.



* Goleador más joven en la historia de la Selección Mexicana: 17 años, 11 meses y 12 días.



No se trata de repetir el camino, sino de superarlo



Desde joven, Hugo Sánchez recibió el apodo de “El Niño de Oro” por la calidad que lo hizo destacar a temprana edad y que, en 1981, lo llevó a Europa: primero al Atlético de Madrid y después al Real Madrid, donde se volvió figura. Cuestionado sobre si Mora, como su posible sucesor en el olimpo del futbol nacional, debe llegar directo a un gigante europeo o dar un paso intermedio tal como él lo hizo, Hugo expresó que más que replicar su proceso, el juvenil requiere un referente que lo motive a cumplir retos más altos.



“Todos tenemos referencias; yo tuve a Pelé”, señaló. Y aunque no alcanzó el nivel del astro brasileño, tenerlo de ejemplo provocó que buscara superarse día a día hasta consolidarse como estrella internacional. Por ello, ahora le recomienda a Mora ponerse como meta superarlo a él mismo:



“Lo que debe hacer es pensar: ‘Bueno, si Hugo Sánchez fue a Europa y consiguió cosas grandes, puedo intentar igualarle y, si es posible, superar sus logros’”, detalló el goleador.



Ahora bien, desde una perspectiva como analista, Sánchez indicó que el jugador de Tijuana, si se lo propone, puede llegar a la liga que él desee y destacar una vez que llegue: “¿A dónde creo que puede llegar Gilberto? A los mejores países. Si es España, Inglaterra, Países Bajos o Francia, qué bueno. Tiene calidad y talento para irse a cualquier equipo importante del futbol europeo”, indicó.



El mexicano tiene talento; falta mentalidad para darse a conocer



Más allá de las esperanzas puestas sobre el juvenil de Xolos, Hugo Sánchez no se limitó solo a él. En una reflexión general, “El Penta” afirmó que en sus 50 años como futbolista, entrenador, directivo y analista, da fe de que el jugador nacional tiene la calidad para brillar fuera del país.



“Ojalá que muchos mexicanos jóvenes tengan la ilusión de no parar hasta conseguirlo. Si no, será muy triste”, dijo. Sin embargo, enfatizó que el talento requiere de una mentalidad fuerte y convencida, no solo del jugador, sino también de la afición, a la cual le pidió arropar a quien se arriesga a salir con tal de crecer: “Nos falta promovernos y apoyarnos. En lugar de decir: 'Tú te regresaste pronto, fracasaste', tenemos que apoyarnos entre todos”.



Si el directivo no quiere, que el futbolista no renueve y se vaya a Europa



Aun así, advirtió que nada funcionará si las directivas y representantes estancan el desarrollo anteponiendo sus ganancias: “Se nota muchísimo cuando es por interés económico y no por la grandeza deportiva”. Por ello, invitó a quienes manejan el futbol nacional a fomentar la salida de jugadores mediante esquemas flexibles que beneficien a todas las partes: “Todos los equipos pueden ceder a sus jugadores y decir: ‘Pruébalo un año y si te gusta, negociamos’. De esta manera no van a dejar de ganar dinero”, explicó.



Pero, si no hay un cambio real, declaró que siempre está la opción de rebelarse ante el propio sistema: “Si no hay facilidad, pues invito a todos mis colegas jugadores que terminen su contrato y no firmen más, no renueven más, que se vayan a Europa”.



Recordó que, en su época, tuvo la fortuna de contar con el respaldo del presidente de Pumas de aquel entonces, Guillermo Aguilar Álvarez, quien impulsó su salida. Por ello, señaló que siempre buscó regresar un poco de ese apoyo haciendo lo mismo por más mexicanos junto a su representante, José Manuel Sanz: “Con jugadores como Luis García, Rafa Márquez o Cuauhtémoc Blanco... se abrieron las puertas para los mexicanos (...) Pero me encantaría que no vayan solo unos cuantos; me gustaría que fueran muchos, como los brasileños o argentinos, que tienen cientos de futbolistas jugando fuera de su país”, sentenció con ilusión.