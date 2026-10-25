Hugo Sánchez vuelve a casa: Pumas lo homenajea por el 50 aniversario de su debut

Hugo Sánchez volvió a pisar la cancha del Estadio Olímpico Universitario, esta vez para recibir un homenaje por el 50 aniversario de su debut profesional. En el centro del campo, con el brazo levantado y acompañado por la afición, encabezó el “Goya” en el escenario donde construyó parte de su historia como jugador y entrenador.

El 23 de octubre de 1976, a los 18 años, Sánchez debutó con Pumas en un partido contra Tigres disputado en el Estadio Universitario de Nuevo León. Aquel joven conocido como el “Niño de Oro” llegaba con experiencia en la selección amateur y después de participar en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976.

Te puede interesar: Hugo Sánchez quería alejarse del futbol, pero estas dos preguntas lo hicieron reconsiderar

Su ingreso al terreno de juego marcó el comienzo de una trayectoria que lo llevaría de las canchas mexicanas a consolidarse como uno de los grandes goleadores del futbol español.

Cincuenta años y un día después, Hugo volvió a encontrarse con un duelo entre Pumas y Tigres. Esta vez lo hizo en Ciudad Universitaria, donde los títulos y los goles dieron paso al reconocimiento de una afición que coreó su nombre.

Hugo Sánchez vuelve a encabezar el “Goya” en CU

Antes del inicio del partido, Sánchez salió del túnel junto al equipo y recorrió un pasillo formado por jóvenes de la cantera auriazul. Caminó hacia el centro de la cancha y, desde ahí, encabezó la porra universitaria, acompañado por las voces de los aficionados.

Después recibió, de manos de Luis Raúl González Pérez, presidente del Club Universidad Nacional, un reconocimiento por su trayectoria.

Desde las tribunas llegó otro homenaje: el cántico de “Olé, olé, olé, Hugo, Hugo” acompañó la ceremonia, mientras una manta monumental con su nombre formaba parte de la celebración.

El reconocimiento reunió las dos etapas en las que Sánchez contribuyó a los campeonatos de Pumas. Como jugador, integró los equipos que conquistaron las Ligas de las temporadas 1976-77 y 1980-81; como entrenador, dirigió al conjunto que consiguió el bicampeonato del Clausura y el Apertura 2004.

Entre los aficionados consultados para definirlo en una palabra o frase corta aparecieron respuestas como “grande”, “exitoso” y “el mejor”. Las expresiones reflejaron el lugar que conserva entre los seguidores universitarios.

El legado de Hugo Sánchez en el futbol mexicano

La historia de Hugo Sánchez con Pumas incluye dos campeonatos de Liga como futbolista, una Copa de Campeones de la Concacaf y una Copa Interamericana. Años después, desde el banquillo, sumó otros dos títulos de Liga al palmarés universitario.

Con la selección mexicana disputó los Mundiales de Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994. En la edición de 1986 formó parte del equipo que alcanzó los cuartos de final, mientras que en 1993 fue subcampeón de la Copa América.

Su trayectoria internacional tomó otro rumbo en 1981, cuando dejó a Pumas para incorporarse al Atlético de Madrid. Cuatro años después llegó al Real Madrid, donde vivió la etapa más exitosa de su carrera de clubes.

Con el conjunto merengue conquistó cinco títulos de Liga. Además, obtuvo cinco trofeos Pichichi a lo largo de su paso por España: uno con el Atlético y cuatro con el Real Madrid, así como una Bota de Oro.

Esos logros lo convirtieron en un referente para las generaciones de futbolistas mexicanos que después buscaron consolidarse en Europa.

En Ciudad Universitaria, el homenaje puso el foco en el origen de ese recorrido. Medio siglo después de su debut, Hugo regresó a la cancha de Pumas para recibir el reconocimiento de la institución y escuchar nuevamente su nombre desde las tribunas.