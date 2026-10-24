¡Increíble! Atlante falla penalti a los 95 minutos y cae en casa ante San Luis

El San Luis venció 1-0 al Atlante en el Estadio Azteca, en el arranque de la decimocuarta jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Con su victoria en el Coloso de Santa Úrsula, el Atlético de San Luis, dirigido por Diego Mejía, subió al décimo lugar con 19 puntos, a uno de la momentánea zona de clasificación a cuartos de final.

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Bajo el mando de Miguel Herrera, los Potros de Hierro sufrieron su sexta derrota y se quedaron en decimoquinto lugar con 14 unidades al borde de la eliminación.

"El equipo no está siendo certero, hemos fallado jugadas muy puntuales, hemos fallado penales que en dos partidos nos hubieran servido para ganar y en uno para empatar", reconoció Miguel Herrera.

"Hay que ser contundentes porque los rivales no perdonan", añadió.

Al minuto 59, Benjamín Galdamés apareció en el área atlantista por el sector izquierdo y mandó un disparo con comba hacia el ángulo superior derecho para el 1-0.

El Atlante desperdició la oportunidad del empate al 95'. El defensa paraguayo Walter Clar cobró un penal que fue rechazado por el portero Gibrán Lajud, el mismo zaguero guaraní conectó el remate y lo estrelló en el travesaño. AFP