El América Femenil se consagró campeón en la categoría Sub-19 tras vencer 2-1 (3-1 en el global) al Pachuca en el Estadio El Nido, que registró una gran entrada.

Uno de los momentos más curiosos de la tarde fue cuando las jugadoras de las Diosas del Vientos celebraron junto a las azulcrema el título.

Todas las jugadoras se mezclaron para festejar, reír y convivir en un acto extraordinario de deportividad.

Algunas integrantes de las Tuzas cargaron y lanzaron al aire a la portera Valentina Murrieta. También a la goleadora Hanna Contreras.

Pachuca aceptó con honor la derrota, luego de haber ganado la Liga Femenil Sub-19 durante dos torneos consecutivos, y ahora cedió la corona a las Águilas.