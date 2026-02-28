Henry Martín y la construcción de un capitán para el América
Henry Martín construyó el carácter que lo llevó a ser un capitán histórico del América, varios antes de debutar en la primera división. Lo hizo en el torneo amateur más importante de su natal Yucatán, en canchas en las que no hay miles de aficionados y ni el glamour de la Liga MX, pero sí pruebas diarias como medirte a ex jugadores profesionales.
“El carácter que construyó aquí lo ha sacado adelante. En el equipo les enseño a los jugadores a que, a pesar de que estés enfrentando un jugador que fue profesional, con un nivel técnico y preparación más especializado, juega en el mismo lugar en el que ellos lo hacen y no deben sentirse menos. Eso los hace crecer y competir”, explicó Daniel Martín, papá de la figura azulcrema, a Sports Illustrated México.
Martín tiene una historia sui generis. No se integró desde chico a una cantera de un club profesional, sino que lo hizo luego de ganar un tricampeonato de goleo con el equipo Búfalos del Club Soccer, que su padre fundó hace 46 años y que compite en la Primera Fuerza Estatal, la categoría amateur más importante de Yucatán.
Daniel Rossello, ex líder de las fuerzas básicas de los Venados, que entonces jugaban en el extinto Ascenso MX, lo visoreó en esta competición y lo llevó a probarse al club.
Pero antes de ello, pasó varios años en el Soccer, en donde jugaba junto a sus hermanos Daniel y Freddy, este último perteneció a Pumas y jugó en Liga MX con los Dorados.
Los Búfalos no se fundaron con la intención de formar profesionales, sino como una forma de alejar a amigos y conocidos de Daniel Martín padre de las drogas. Al principio jugaban en una colonia y poco a poco crecieron hasta ascender en el año 2000 a la Primera Fuerza Estatal.
El objetivo de Soccer no ha sido ganar campeonatos, sino darle oportunidades a jóvenes de entre 14 y 15 años como Henry, de jugar en la liga más importante de Yucatán.
Ese objetivo primordial ha dado casos como el de Henry, quien, según su padre, construyó en los Búfalos la mentalidad que hoy lo tiene como un histórico capitán del América que obtuvo un tricampeonato y lo convirtió en el primer jugador de su estado en ser Mundialista, al disputar con la selección mexicana Qatar 2022.
Fue rápido el ascenso de Henry de la segunda división del futbol mexicano a la primera, solo una temporada en la que 12 goles en 35 partidos con los Venados, le permitieron llamar la atención de César Farías, entonces entrenador del Tijuana, para ficharlo.
El carácter que forjó en el Soccer, de acuerdo con su padre, le permitió no achicarse y competir por un puesto con jugadores como el colombiano Dayro Moreno, de los goleadores históricos de los Xolos, y Alfredo “Chango” Moreno, el argentino con más anotaciones en la historia de la primera división.
“Aquí les impongo una disciplina que les crea un carácter que sirve para la vida misma. También, como Henry, crecen para no sentirse menos que nadie, siempre competir, incluso ante dos grandes delanteros como Dayro y el ‘Chango’ Moreno”.
El nivel que alcanzó en el Tijuana, su primera experiencia en la Liga MX, lo catapultó a la selección mexicana, pero también le puso su primera gran prueba, una rotura de ligamentos cruzados en 2016 que amenazó su carrera.
En esos momentos oscuros, sus padres, quienes se mudaron con él a la frontera, estuvieron cerca para reforzar la mentalidad y disciplina que aprendió en Búfalos: “le dijimos que pensara en que todo tenía solución y trabajó, fue disciplinado en su recuperación y retomó el ritmo para jugar”.
Se consolidó con el club, en el que en tres años y medio marcó 13 goles en 94 partidos y obligó a Miguel Herrera a ficharlo cuando el “Piojo” tomó por primera vez al América.
Su fichaje en 2018 no emocionaba a los aficionados del club, el más ganador de la Liga MX. Pocos apostaban porque su contratación sería una que marcaría un antes y después en el club, que años posteriores lo tiene como el cuarto máximo goleador y con ocho trofeos, la cuarta mayor cantidad para un jugador azulcrema.
En su paso, volvió a recurrir a las enseñazas que aprendió en el club de su padre, en el que con tan solo 16 años se probó como un jugador con proyección al ganar su primer título de goleo en la Liga Estatal.
Aunque era una apuesta de Herrera, la directiva y el propio técnico preferían optar como primera opción a delanteros extranjeros o más experimentados, hasta su consolidación como un titular en los años pandémicos y pos pandémicos.
“Aunque venía un jugador de Europa, un argentino, brasileño o uruguayo, yo le decía y así se lo digo a los muchachos acá: tiene dos manos, dos pies, cabeza, es igualito a ti. Por lo tanto, tú lo puedes competir. Y esa mentalidad lo ha llevado a siempre ser competitivo”, añadió Daniel.
Henry Martín, a sus 33 años, pasa por la parte final de su carrera, con intenciones de ir al Mundial 2026, confesó a Sports Illustrated México. Lo hace con un cuerpo desgastado tras el tricampeonato del América, que sale de lesiones. La mentalidad que construyó en el Soccer será una vez más fundamental en su carrera para superar un obstáculo más.