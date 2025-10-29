Jesús Martínez: "Hemos cumplido durante 30 años"
A través de un mensaje difundido por las redes sociales del Club Tuzos, Jesús Martínez presidente del Grupo Pachuca se manifestó en relación a la orden de aprehensión emitida en su contra y de Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal grupo. "Hola, soy Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca. Aquí estoy como siempre para dar la cara", dijo al inicio de su comunicación.
La medida judicial, dictada por un juez de la Ciudad de México, se derivó por desobediencia de particulares agravados —no presentarse a dos audiencias ordenadas por un juez—, lo que generó mucho ruido este martes en el ámbito del balompié mexicano. El caso está relacionado a los derechos de transmisión de los partidos de sus equipos Pachuca y León, que cedió a otra televisora tras rescindir su contrato con Fox Sports México, perteneciente a Grupo Lauman.
El directivo aseguró estar dispuesto para atender cualquier procedimiento legal y reafirmó su compromiso con el club y la afición. "A través del día han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación de Grupo Pachuca. Nosotros, durante 30 años hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos. Dan fe de ello nuestros patrocinadores, instituciones, impuestos que también somos muy puntuales en sus pagos", dijo Martínez, quien aprovechó para exhibir virtudes del grupo a su cargo.
Recordó que el Grupo Pachuca ha contribuido "en la creación de fuentes de empleo para salud, para la educación y el deporte", por lo que mantendrán su confianza en México "y construyendo un país mejor, para nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestras niñas", agregó antes de adelantar que mañana miércoles 29, Grupo Pachuca dará más información al respecto.
La institución, por su parte, emitió un comunicado en el que enfatizó que Jesús Martínez siempre ha actuado con transparencia y responsabilidad, y que continuarán con sus actividades deportivas y administrativas de manera normal. El club también señaló que confía en que el proceso legal se resolverá conforme a derecho y dentro de los cauces establecidos.