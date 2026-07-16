Jornada 1 Apertura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver el inicio de torneo
Vuelve la actividad del futbol mexicano con la Jornada 11 del Apertura 2026. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.
Luego del parón mundialista, regresa la actividad del futbol mexicano, ahora con la Jornada 1 del Apertura 2026, iniciando los encuentros este jueves 16 de julio con el regreso del Atlante visitando al Necaxa y con el Chivas vs Toluca como plato fuerte.
Tras la fiebre de la Copa del Mundo, la Liga MX vuelve en los días previos a la Final de la Copa del Mundo que disputarán Inglaterra y Argentina en Nueva York. La Jornada 1 abre con el regreso de los Potros de Hierro del Atlante, que luego de 12 años vuelven a la Primera División del balompié mexicano.
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Canales de transmisión de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX
La Liga MX regresa para transmitirse en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y FOX los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Jueves 16 de julio
- 19:00 | Necaxa vs. Atlante | FOX
- 21:00 | Tijuana vs. Tigres | FOX
Viernes 17 de julio
- 19:00 | Atlético de San Luis vs. Cruz Azul | ESPN, Disney, Vix Premium
- 19:00 | León vs. Atlas | FOX
- 21:00 | Juárez vs. Puebla | Canal 7, FOX
Sábado 18 de julio
- 17:00 | Pumas vs. Pachuca | Canal 5, TUDN, Vix Premium
- 19:00 | Monterrey vs. Santos Laguna | Canal 5, TUDN, Vix Premium
- 19:00 | Chivas vs. Toluca | Amazon
- 21:00 | Querétaro vs. América | FOX One
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