Jornada 10 Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver la Jornada doble
Vuelve la actividad del futbol mexicano con la Jornada 10 del Apertura 2025. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión de la Jornada doble.
La actividad del Futbol Mexicano regresa pronto y ahora se jugará la Jornada 10 (fecha doble) y las hostilidades iniciarán este martes 23 de septiembre con cuatro partidos.
Cruz Azul llega a esta fecha como líder de la competencia, seguido de Rayados de Monterrey, Toluca y América, que están al acecho.
Te puede interesar: Historia de la Jornada 9: José Paradela, el cerebro de Cruz Azul que fue bendecido por Maradona
Canales de transmisión de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX
La Liga MX regresa a la normalidad en cuanto a canales de transmisión se refiere, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Tubi los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Martes 23 de septiembre
- 19:00 | Puebla vs. Pachuca | Fox
- 19:07 | Chivas vs. Necaxa | Amazon Prime
- 21:00 | FC Juárez vs. Pumas | Azteca 7, Tubi y Caliente TV
- 21:05 | León vs. Mazatlán | Fox y Caliente TV
Miércoles 24 de septiembre
- 18:00 | Cruz Azul vs. Querétaro | VIX Premium
- 19:00 | Tigres vs. Atlas | Azteca 7, Tubi, Caliente TV
- 20:00 | Toluca vs. Rayados | Canal 5, TUDN, VIX Premium
- 21:00 | Atlético de San Luis vs. América | ESPN y Disney +
- 21:00 | Santos vs Tijuana | VIX Premium
Published |Modified