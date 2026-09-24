Jornada 10 Apertura 2026: fechas, horarios y dónde ver Cruz Azul vs Toluca

La Jornada 10 del Apertura 2026 tendrá una particularidad: el sábado no habrá partidos de Liga MX a las 19:00 horas, debido a que en ese horario la Selección Mexicana enfrentará a Colombia en el debut de Rafael Márquez como técnico del Tri. La fecha tendrá como principal atractivo el duelo entre Cruz Azul y Toluca, además de otros encuentros importantes en la parte alta de la clasificación.

El duelo entre Cruz Azul y Toluca se disputará el sábado 26 de septiembre a las 16:50 horas y enfrentará al cuarto y primer lugar de la tabla. La Máquina llega después de perder ante Monterrey en la Jornada 9, mientras que los Diablos Rojos también vienen de una derrota frente a Santos. Con 15 puntos, Cruz Azul buscará acercarse a los primeros lugares, mientras Toluca, con 19 unidades, intentará mantenerse en la cima.

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La pausa en la actividad de la Liga MX a las 19:00 horas permitirá que la atención se concentre en el México vs. Colombia, que se jugará en el M&T Bank Stadium de Baltimore. El encuentro marcará el debut de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, dentro de la preparación rumbo al Mundial 2026. Por esta razón, algunos partidos de la Jornada 10 fueron programados en horarios distintos para evitar coincidir con el encuentro del Tri.

Además de Cruz Azul vs. Toluca, la jornada tendrá partidos como Chivas vs. Querétaro, Atlante vs. Monterrey y Necaxa vs. América. Guadalajara llega en la parte alta de la clasificación, mientras que las Águilas también buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares. La Jornada 10 comenzará el viernes 25 de septiembre y concluirá el domingo 27, antes de una nueva pausa por la Fecha FIFA.

Canales de transmisión de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Liga MX se transmite en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, FOX, ESPN y Disney+ los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.

Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver

Viernes 25 de septiembre

19:00 | Atlante vs. Monterrey | ESPN, Disney+

21:00 | Xolos vs. Atlas | Fox y Fox One

Sábado 26 de septiembre

16:50 | Cruz Azul vs. Toluca | Canal 5, TUDN y Vix Premium

17:07 | Chivas vs. Querétaro | Prime video

21:05 | Santos vs. Pachuca | ESPN y Vix Premium

21:10 | Tigres vs. Puebla | Azteca 7, Fox y Fox One

Domingo 27 de septiembre

12:00 | Pumas vs. Atlético San Luis | Vix Premium

19:00 | León vs. FC Juárez | Fox One

21:10 | Necaxa vs. América | Fox One