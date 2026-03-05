SI Mexico

Jornada 10 Clausura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver el Clásico Regio

Vuelve la actividad del Futbol Mexicano con la Jornada 10 del Clausura 2026. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.

César Juárez Caudillo

Rayados y Tigres se verán las caras en el Clásico Regio.
Rayados y Tigres se verán las caras en el Clásico Regio. / Azael Rodríguez/Getty Images

El Futbol Mexicano reanuda actividades luego de que se jugó a media semana la fecha doble, ahora con la Jornada 10 del Clausura 2026, iniciando los encuentros este viernes 6 de marzo con dos partidos y con el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey como el juego más destacado.

Cruz Azul llega a esta fecha como líder de la competencia, seguido de Toluca, Chivas y Pachuca, mientras que el América, que sufrió dos derrotas consecutivas, ha salido de la zona de Liguilla, al ubicarse en la novena posición. 

Te puede interesar: Resultados Jornada 9: América, en caída libre, sale de zona de Liguilla

Canales de transmisión de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Liga MX regresa a los canales de transmisión habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, Fox y Claro Sports los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.

Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver

Viernes 6 de marzo

  • 19:00 | Mazatlán vs. León | Azteca 7, Fox One
  • 21:00 | Necaxa vs. Pumas | Azteca 7, Vix Premium, Claro Sports

Sábado 7 de marzo

  • 17:00 | Cruz Azul vs. Atlético de San Luis | Canal 5, TUDN, Vix Premium
  • 17:00 | Querétaro vs. América | Fox One
  • 19:00 | Atlas vs. Chivas | Canal 5, TUDN, Vix Premium
  • 19:06 | Pachuca vs. Puebla | Fox One
  • 21:00 | Tigres vs. Monterrey | Azteca 7, Fox One

Domingo 8 de marzo

  • 17:00 | Toluca vs. Juárez FC | Vix Premium
  • 21:06 | Tijuana vs. Santos | Fox One
Published |Modified
César Juárez Caudillo
CÉSAR JUÁREZ CAUDILLO

Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

Home/Liga MX