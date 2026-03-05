Jornada 10 Clausura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver el Clásico Regio
Vuelve la actividad del Futbol Mexicano con la Jornada 10 del Clausura 2026. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.
El Futbol Mexicano reanuda actividades luego de que se jugó a media semana la fecha doble, ahora con la Jornada 10 del Clausura 2026, iniciando los encuentros este viernes 6 de marzo con dos partidos y con el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey como el juego más destacado.
Cruz Azul llega a esta fecha como líder de la competencia, seguido de Toluca, Chivas y Pachuca, mientras que el América, que sufrió dos derrotas consecutivas, ha salido de la zona de Liguilla, al ubicarse en la novena posición.
Canales de transmisión de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Liga MX regresa a los canales de transmisión habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, Fox y Claro Sports los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 6 de marzo
- 19:00 | Mazatlán vs. León | Azteca 7, Fox One
- 21:00 | Necaxa vs. Pumas | Azteca 7, Vix Premium, Claro Sports
Sábado 7 de marzo
- 17:00 | Cruz Azul vs. Atlético de San Luis | Canal 5, TUDN, Vix Premium
- 17:00 | Querétaro vs. América | Fox One
- 19:00 | Atlas vs. Chivas | Canal 5, TUDN, Vix Premium
- 19:06 | Pachuca vs. Puebla | Fox One
- 21:00 | Tigres vs. Monterrey | Azteca 7, Fox One
Domingo 8 de marzo
- 17:00 | Toluca vs. Juárez FC | Vix Premium
- 21:06 | Tijuana vs. Santos | Fox One
