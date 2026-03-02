Resultados de la Jornada 9 del Clausura 2026: Marcadores de la Jornada doble
Se juega la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la Jornada doble del balompié mexicano, donde destaca el juego Pumas vs. Toluca.
Esta media semana se juega la Jornada 9 del Clausura 2026, la cual es la segunda fecha doble del campeonato. La Jornada inicia este martes con cuatro partidos, en el que destaca la visita de Toluca a Pumas y la visita del líder Cruz Azul a Santos.
Para el miércoles, América recibe a FC Juárez en el cierre de los encuentros. Por su parte, las Chivas pospusieron su encuentro debido a que se jugará el partido de leyendas del Real Madrid y Barcelona en el Estadio Akron.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 9.
Resultados de la Jornada 9 del Clausura 2026
Martes 3 de marzo
- 19:00 | Santos vs Cruz Azul
- 19:00 | Pachuca vs Necaxa
- 21:00 | San Luis vs Mazatlán
- 21:10 | Pumas vs Toluca
Miércoles 4 de marzo
- 19:00 | Monterrey vs Querétaro
- 19:00 | Puebla vs Tigres
- 21:00 | América vs Juárez
- 21:00 | Atlas vs Xolos
