Resultados de la Jornada 9 del Clausura 2026: Marcadores de la Jornada doble

¡Oigan, hay nuevo líder del torneo! 🗣️@CruzAzul, ahora tú estás en la cima de la #TablaGeneral. 🚂



¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO! 📲 https://t.co/ydZDyHivMI#ApuestaPorLaLigaMX 🔥 #MasAccionMasDiversion #J8 #ConMéxicoC26 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/vqqWyuLQbm