Historia de la Jornada 10: el recuerdo de Mohamed que derivó en el penalti fallado de Sergio Ramos
De manera justa, los reflectores de la Jornada 10 del Apertura 2025 cayeron sobre Paulinho, el delantero del Toluca que marcó un hat-trick en la victoria de los Diablos Rojos 6-2 sobre el Monterrey. El atacante portugués encabezó el ataque escarlata para llevar al campeón mexicano a una contundente victoria sobre un poderoso rival. Sin embargo, hubo un detalle que fue el punto de inflexión para que los pingos ganaran: un penalti fallado de Sergio Ramos, la figura de Rayados.
Monterrey había sorprendido al Toluca y se había ido al frente en el marcador al minuto 10 con gol de Germán Berterame. Siete minutos después, llegó una falta dentro del área sobre el propio Berterame que el árbitro sancionó como penalti. Al cobre llegó Sergio Ramos, el capitán de Rayados y figura mundial. Con seguridad se plantó en el manchón penal para cobrar un tiro que todos daban por hecho, pero que sorpresivamente erró al tratar de anotar a lo Panenka, entregando el balón a las manos del portero Hugo González.
Ahí, el destino del partido cambió radicalmente, pues de haber podido irse arriba Monterrey por dos goles, minutos después llegó el empate de los Diablos con un disparo del ‘Canelo’ Angulo y después el gol que daba la vuelta por parte de Paulinho, derribando en una cascada de goles que incluyó el triplete del delantero portugués e incluso un doblete de Nico Castro.
¿Pero cómo se gestó ese error de Sergio Ramos, si el defensa español se veía seguro para anotar? Una noche de insomnio de Antonio Mohamed y sus recuerdos recuerdos cuando dirigió en España fue la clave para que el central de Rayados no anotara.
“Anoche no me podía dormir. Terminé de una película, era como la 1:30 de la mañana o 2, estaba en YouTube y empiezo a ver cuándo nos enfrentamos, cuando me tocó enfrentar a Sergio Ramos; me puse a ver Celta de Vigo contra el Real Madrid y nos hizo un gol picando el penal. Me acordé y en ese momento le dije a Angulo: ‘Dile a Hugo (González) que se la va a picar’, a veces tiene suerte, y a veces no, es como que lo soñé… y nada, yo sabía que la iba a picar; fue una ayuda para el equipo, ahí el equipo reaccionó y pudimos ganar el partido, pero así se dio”, declaró Mohamed al finalizar el partido.
El Penalti de Sergio Ramos ante el Celta de Mohamed
‘El Turco’ Mohamed fue presentado como técnico del Celta de Vigo el 22 de mayo de 2018, pero su aventura por el futbol español no fue exitosa, pues fue cesado de su cargo el 12 de noviembre de ese mismo año casi seis meses después de haber llegado. Y su despido se dio justo un día después de que el Celta cayera en casa por 4-2 ante el Real Madrid, justo en el partido en el que Sergio Ramos anotó aquel gol de penalti a lo Panenka ante el portero Sergio Álvarez.
Aquí puedes ver el penalti que Sergio Ramos le anotó al Celta de Vigo de Mohamed.
Bien dicen que de los errores y de las dificultades se aprende y justo eso fue lo que sucedió con Mohamed. Aquel trago amargo de ser cesado tras ese partido contra el Real Madrid le trajo a la memoria que en aquella lluviosa noche, Sergio Ramos había picado su penalti. El recuerdo le dijo al Turco que Ramos lo haría de nuevo, por lo que confió en su intuición, esa que también cuenta en el futbol y que derivó en que el Toluca se llevara la victoria de forma contundente.