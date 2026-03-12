Jornada 11 Clausura 2026 Liga MX: fechas, horarios y dónde ver Pumas vs. Cruz Azul
La Liga MX vuelve a la actividad este fin de semana, ahora con la Jornada 11 del Clausura 2026, iniciando los encuentros este viernes 13 de marzo con dos partidos y con el Pumas vs. Cruz Azul como el partido más destacado de la Jornada.
Cruz Azul llega a esta fecha como líder de la competencia, con 25 puntos, seguido muy de cerca de Toluca (24), que buscará arrebatarle la cima. Chivas (21) y Pachuca (20), por su parte, se mantienen al acecho en tercera y cuarta posición, respectivamente.
Te puede interesar: Lo Bueno, lo Malo y lo Feo Jornada 10 Clausura 2026: Alexis Vega vuelve en victoria que mantiene invicto al Toluca
Por su parte, los Pumas, que reciben a La Máquina, se encuentran en la quinta posición, con 19 unidades, por lo que un triunfo sobre los cementeros, los impulsaría y acortaría distancias.
Canales de transmisión de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Liga MX regresa a la normalidad en cuanto a canales de transmisión se refiere, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Fox One los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 13 de marzo
- 19:00 | Puebla vs Necaxa | Azteca 7 y FOX One
- 21:00 | FC Juárez vs Monterrey | Azteca 7 y FOX One
Sábado 14 de marzo
- 17:00 | Atlético San Luis vs Pachuca | ESPN y Disney+ Premium
- 17:07 | Chivas vs Santos | Prime Video
- 19:00 | León vs Tijuana | FOX One
- 19:00 | Toluca vs Atlas | Canal 5 y TUDN
- 21:00 | Pumas vs Cruz Azul | Canal 5, TUDN y ViX Premium
Domingo 15 de marzo
- 17:00 | Tigres UANL vs Querétaro FC | FOX One
- 19:00 | América vs Mazatlán FC | Canal 5, TUDN y ViX Premium