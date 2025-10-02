Jornada 12 Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver los partidos
Vuelve la actividad del futbol mexicano con la Jornada 12 del Apertura 2025. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.
Sigue la actividad del Futbol Mexicano, ahora con la Jornada 12 del Apertura 2025, iniciando los encuentros este viernes 3 de octubre con tres partidos y con el Tigres vs. Cruz Azul y Pumas vs. Chivas como los mejores encuentros.
Toluca llega a esta fecha como líder de la competencia, seguido de Monterrey, América y Cruz Azul, que están al acecho.
Canales de transmisión de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX
La Liga MX regresa a la normalidad en cuanto a canales de transmisión se refiere, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Tubi los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 3 de octubre de 2025
- 19:00 horas | Necaxa vs Puebla | Claro Sports, Pluto TV, ViX Premium y Azteca 7
- 21:00 horas | Mazatlán vs Atlético San Luis | Caliente TV
- 21:05 horas | Atlas vs Juárez | ViX Premium
Sábado 4 de octubre de 2025
- 17:00 horas | Querétaro vs Puebla | Caliente TV
- 19:00 horas | León vs Toluca | Caliente TV
- 19:00 horas | Tigres vs Cruz Azul | Caliente TV y Azteca 7
- 21:05 horas | América vs Santos | Canal 5, TUDN México y ViX Premium
Domingo 5 de octubre de 2025
- 19:00 horas | Pumas vs Guadalajara | Canal 5, TUDN México y ViX Premium
- 21:05 horas | Tijuana vs Monterrey | Caliente TV
