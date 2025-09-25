Resultados de la Jornada 11 del Apertura 2025: destaca el América vs. Pumas
Se juega la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la undécima fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego América vs. Pumas.
Resultados de la Jornada 11 del Apertura 2025
Viernes 26 de septiembre
- 19:00 | FC Juárez vs. León
- 21:00 | Puebla vs. Chivas
Sábado 27 de septiembre
- 17:00 | Pachuca vs San Luis
- 17:00 | Atlas vs Necaxa
- 19:00 | Monterrey vs Santos
- 19:00 | Toluca vs Mazatlán
- 19:00 | América vs Pumas
Domingo 28 de septiembre
- 17:00 | Querétaro vs Tigres
- 21:00 | Tijuana vs Cruz Azul
