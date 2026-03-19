Jornada 12 Clausura 2026 Liga MX: fechas, horarios y dónde ver Pumas vs América
La actividad de la Liga MX regresa, esta vez con la Jornada 12 del Clausura 2026, iniciando los encuentros este viernes 20 de marzo con dos encuentros y con el Pumas vs. América como partido estelar.
Para esta Jornada, Chivas reaparece como líder, con 27 puntos, luego de haber derrotado a León a media semana en partido correspondiente a la fecha 9. Cruz Azul es segundo lugar, apenas un punto abajo del Rebaño; Toluca está al acecho, con 25 unidades en el tercer escalón.
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Para el partido estelar, Pumas es quinto de la tabla, con 20 unidades, mientras que las Águilas son séptimas, con 17 puntos. De ganar, los de Coapa igualarían a los universitarios en unidades y se cerraría más la competencia.
Canales de transmisión de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Liga MX regresa a la normalidad en cuanto a canales de transmisión se refiere, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN, Fox y Claro los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 20 de marzo
- 19:00 | Necaxa vs. Xolos | Azteca 7 Claro Sports, ViX Premium
- 21:06 | Mazatlán vs. Cruz Azul | Azteca 7, FOX One
Sábado 21 de marzo
- 17:00 | Atlas vs. Querétaro | ViX Premium
- 19:00 | San Luis vs. León | ESPN, Disney+ Premium
- 19:00 | Monterrey vs. Chivas | Canal 5, TUDN, ViX Premium
- 21:00 | Pumas vs. América | Canal 5, TUDN, ViX Premium
Domingo, 22 de marzo
- 17:00 | Santos vs. Puebla | ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium
- 17:00 | Pachuca vs. Toluca | FOX One, FOX
- 19:00 | Juárez vs. Tigres | FOX One, TV Azteca