Jornada 13 Apertura 2025: Gignac se desafía a sí mismo; Anthony Martial, a despertar ante Pumas
Con el desafío de reactivarse como goleador, André-Pierre Gignac y los Tigres enfrentarán al Necaxa el viernes por la decimotercera fecha del torneo Apertura 2025, en la que Anthony Martial tendrá ante Pumas otra oportunidad de justificar su fichaje.
Los dos renombrados delanteros franceses viven un momento similar definido por la escasez de gol.
Te puede interesar: Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2025: América apabulla a Santos; Toluca, imparable y Pumas no levanta
La gran diferencia entre ambos estriba en que Gignac, a sus 39 años, tiene detrás de sí una estela goleadora de una década gloriosa en México, mientras que Martial, diez años más joven, está recién llegado al Monterrey.
En proceso de consolidación bajo el mando de Guido Pizarro, los Tigres (5º) recibirán a un Necaxa (17º) que tiene a su entrenador, el también argentino Fernando Gago, sostenido con alfileres.
Gignac y los "cacahuates"
El partido ha tomado importancia debido a los cuestionamientos sobre el nivel de Gignac, quien registra sus peores marcas desde que aterrizó en México, en 2015, en una campaña marcada por lesiones.
En enero sufrió la ruptura parcial de un tendón de la pierna derecha, que requirió cirugía y una larga recuperación. En julio, presentó un esguince en el tobillo izquierdo y en septiembre, un golpe en la rodilla derecha.
El exinternacional francés, que tiene contrato hasta 2026, apenas jugó 81 minutos y no marcó goles en el torneo Clausura, una situación inédita en su etapa con los regiomontanos.
En lo que va del Apertura, Gignac suma 283 minutos en seis juegos y apenas una diana, de penal, contra Puebla para redondear una goleada de 7-0 en agosto.
Pero las estadísticas adversas parecen no incomodar al galo, goleador histórico de Tigres con 217 anotaciones.
"No tengo que probar nada a nadie, literalmente a nadie, nada más a mí mismo", dijo el francés. "La idea es llegar fuerte a la liguilla. Estoy casi listo".
Su bajo rendimiento ha sido contrastado con la producción de la figura del Monterrey, acérrimo rival de Tigres, Sergio Canales.
A pesar de que es mediocampista, el español lleva 39 goles desde su llegada a los Rayados en 2023. En este lapso, Gignac firmó 25 dianas.
Para restar importancia a las críticas y a los comparativos, el atacante usó una expresión muy mexicana: "Me vale 15 hectáreas de cacahuates".
Martial aún no se manifiesta
Las comparaciones, para mala suerte de Anthony Martial, no se centran únicamente en Gignac.
Cuando llegó a Tigres hace una década, el exdelantero del Olympique de Marsella anotó cuatro goles en otros tantos partidos ligueros.
El refuerzo estrella del Monterrey, en tanto, se ha ido en blanco en sus primeros cuatro juegos en el torneo, en el que ha disputado 162 minutos y protagonizó una dura pifia de definición en el choque ante Tijuana por la duodécima jornada.
El exatacante del Manchester United, presentado por los Rayados en septiembre, ha empezado a generar dudas en la afición, pero su entrenador, el español Domènec Torrent, ha salido en su defensa.
"Hay que tener un poco de paciencia, lleva nada aquí. Él es versátil y va a mejorar el rendimiento", confió.
Martial tendrá una chance de redención el sábado en el estadio BBVA, en Nuevo León, donde Monterrey (3º) recibirá a los Pumas (10°) del portero costarricense Keylor Navas.
Jornada 13 Apertura 2025:
Viernes 17 de octubre
- 19:00 | Puebla vs Tijuana
- 21:00 | San Luis vs Atlas
- 21:00 | Tigres vs Necaxa
Sábado 18 de octubre
- 17:00 | Santos vs León
- 17:00 | FC Juárez vs Pachuca
- 17:00 | Toluca vs Querétaro
- 19:00 | Monterrey vs Pumas
- 19:07 | Chivas vs Mazatlán
- 21:00 | Cruz Azul vs América
AFP