Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2025; Necaxa y Puebla inician acciones

Se juega la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la undécima fecha del balompié mexicano, donde destacan los juegos Pumas vs. Chivas y Tigres vs. Cruz Azul.

Se juega la Jornada 12 del Apertura 2025 de la La Liga MX.
Se pone en acción la Jornada 12 del Apertura 2025 la cual inicia este viernes 3 de octubre con el encuentro Necaxa vs Puebla, mientras que para el sábado los reflectores están en el duelo Tigres vs. Cruz Azul y para el domingo el Pumas vs. Chivas.

A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 12, que culmina con el juego Tijuana vs. Monterrey.

Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2025

Viernes 3 de octubre de 2025

  • 19:00 horas | Necaxa vs. Puebla 
  • 21:00 horas  | Mazatlán vs. Atlético San Luis
  • 21:05 horas  | Atlas vs. Juárez

Sábado 4 de octubre de 2025

  • 17:00 horas | Querétaro vs. Puebla
  • 19:00 horas | León vs. Toluca
  • 19:00 horas | Tigres vs. Cruz Azul 
  • 21:05 horas | América vs. Santos

Domingo 5 de octubre de 2025

  • 19:00 horas | Pumas vs. Chivas
  • 21:05 horas | Tijuana vs. Monterrey
