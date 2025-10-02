Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2025; Necaxa y Puebla inician acciones
Se juega la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la undécima fecha del balompié mexicano, donde destacan los juegos Pumas vs. Chivas y Tigres vs. Cruz Azul.
Se pone en acción la Jornada 12 del Apertura 2025 la cual inicia este viernes 3 de octubre con el encuentro Necaxa vs Puebla, mientras que para el sábado los reflectores están en el duelo Tigres vs. Cruz Azul y para el domingo el Pumas vs. Chivas.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 12, que culmina con el juego Tijuana vs. Monterrey.
Te puede interesar: Jornada 12 Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver los partidos
Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2025
Viernes 3 de octubre de 2025
- 19:00 horas | Necaxa vs. Puebla
- 21:00 horas | Mazatlán vs. Atlético San Luis
- 21:05 horas | Atlas vs. Juárez
Sábado 4 de octubre de 2025
- 17:00 horas | Querétaro vs. Puebla
- 19:00 horas | León vs. Toluca
- 19:00 horas | Tigres vs. Cruz Azul
- 21:05 horas | América vs. Santos
Domingo 5 de octubre de 2025
- 19:00 horas | Pumas vs. Chivas
- 21:05 horas | Tijuana vs. Monterrey
Published |Modified