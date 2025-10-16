Jornada 13 Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver el Cruz Azul vs. América
Vuelve la actividad del futbol mexicano con la Jornada 13 del Apertura 2025 tras la fecha FIFA. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.
La actividad del Futbol Mexicano regresa luego de la fecha FIFA, ahora con la Jornada 13 del Apertura 2025, iniciando los encuentros este viernes 17 de octubre con tres partidos y con el Cruz Azul vs. América como el juego estelar, el próximo sábado.
Las Águilas llegan como segundo lugar de la tabla, con 27 puntos y con la intención de ganar para llegar a la cima, esperando lo que haga el líder Toluca, mientras que Cruz Azul es cuarto sitio, con 25 unidades, por lo que está al acecho de el primer sitio.
Canales de transmisión de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX
La Liga MX regresa a la normalidad en cuanto a canales de transmisión se refiere, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Tubi los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 17 de octubre
- 19:00 | Puebla vs. Tijuana | En México FOX, Caliente y TV Azteca | En USA TUDN
- 21:00 | San Luis vs. Atlas | En México ESPN | En USA TUDN
- 21:00 | Tigres vs. Necaxa | En México TV Azteca | En USA Fox Deportes
Sábado 18 de octubre
- 17:00 | Santos vs. León | En México TUDN y VIX | En USA VIX
- 17:00 | FC Juárez vs. Pachuca | En México FOX y TV Azteca | En USA Fox Deportes
- 17:00 | Toluca vs. Querétaro | En México TV Azteca | En USA TUDN
- 19:00 | Monterrey vs. Pumas | En México Canal 5, TUDN y VIX | En USA Univisión y TUDN
- 19:07 | Chivas vs. Mazatlán | En México Amazon Prime | En USA Telemundo
- 21:00 | Cruz Azul vs. América | En México Canal 5 TUDN y VIX | En USA Univisión y TUDN
