Jornada 14 Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver la Jornada Doble
Vuelve la actividad del futbol mexicano con la Jornada 14 del Apertura 2025. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.
La actividad del Futbol Mexicano no se detiene y ahora regresa con la Jornada 14 del Apertura 2025, Jornada Doble, iniciando los encuentros este martes 21 de octubre con cuatro partidos y con el América vs. Puebla como plato fuerte.
Toluca llega a esta fecha como líder de la competencia, con 31 puntos seguido de Cruz Azul, con 28; América y Rayados están al acecho, ambos con 27 unidades.
Canales de transmisión de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX
En esta ocasión no habrá juegos en Televisión Abierta, TUDN, VIX, Fox, CalienteTV y Claro Video los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Martes 21 de octubre
- 19:00 horas | Necaxa vs. Cruz Azul | En México por Claro Sports | En EEUU por ViX
- 19:00 horas | América vs. Puebla | En México por ViX | En EEUU por TUDN
- 21:00 horas | Mazatlán vs. Santos | En México por FOX Sports y Caliente TV | En EEUU por TUDN
- 21:05 horas | Monterrey vs. FC Juárez | En México: ViX | EE. UU.: ViX
Miércoles 22 de octubre
- 19:00 horas | Querétaro vs Chivas | En México por FOX Sports y Caliente TV | En EEUU por ViX
- 19:00 horas | Pachuca vs Tigres | En México por FOX Sports y Caliente TV | En EEUU por TUDN
- 21:00 horas | Atlas vs León | En México por ViX | En EEUU por ViX
- 21:00 horas | Tijuana vs Toluca | En México por FOX Sports y Caliente TV | En EEUU por TUDN
- 21:05 horas | Pumas vs Atlético San Luis | En México por ViX | En EEUU por ViX
