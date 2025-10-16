Resultados de la Jornada 13 del Apertura 2025: Se juega el Clásico Joven
Se juega la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la decimotercera fecha del balompié mexicano, donde destaca el Cruz Azul vs. América.
Luego del parón de fecha FIFA, se juega la Jornada 13 del Apertura 2025 la cual tiene como su partido más importante el Clásico Joven, entre Cruz Azul y América, a disputarse el próximo sábado 18 de octubre, a las 9 de la noche. La Jornada abre este viernes 17 de octubre con tres partidos, siendo el más destacado el Tigres vs. Necaxa.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 13, que cuenta también con el Monterrey vs. Pumas.
Resultados de la Jornada 13 del Apertura 2025
Viernes 17 de octubre
- 19:00 | Puebla vs. Tijuana
- 21:00 | San Luis vs. Atlas
- 21:00 | Tigres vs. Necaxa
Sábado 18 de octubre
- 17:00 | Santos vs. León
- 17:00 | FC Juárez vs. Pachuca
- 17:00 | Toluca vs. Querétaro
- 19:00 | Monterrey vs. Pumas
- 19:07 | Chivas vs. Mazatlán
- 21:00 | Cruz Azul vs. América
