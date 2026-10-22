Jornada 14 Apertura 2026: fechas, horarios y dónde ver Monterrey vs Chivas
La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará del viernes 23 al domingo 25 de octubre, con enfrentamientos importantes en la recta final de la fase regular. El choque entre Monterrey y Chivas y el duelo América vs. Pachuca destacan en una fecha en la que los equipos buscarán sumar para acercarse a la clasificación directa a la Liguilla.
El sábado 24, Monterrey recibirá a Chivas en el Estadio BBVA. Rayados buscará aprovechar su condición de local ante un Guadalajara que necesita mantener el paso en la pelea por los primeros lugares. El encuentro será una prueba importante para ambos clubes cuando restan pocas jornadas para definir los ocho boletos a los cuartos de final.
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El domingo 25, América enfrentará a Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las Águilas intentarán hacer valer la localía ante unos Tuzos que buscarán llevarse puntos de la capital. El resultado puede tener consecuencias en la lucha por los puestos de privilegio de la clasificación.
La jornada también tendrá otros duelos atractivos, como Pumas vs. Tigres, programado para el sábado, y Querétaro vs. Cruz Azul, el domingo. Además, el viernes abrirán la fecha Necaxa ante FC Juárez y Atlante frente a Atlético de San Luis, mientras que León se medirá con Toluca el sábado.
La actividad concluirá el domingo con Atlas vs. Puebla y Tijuana frente a Santos Laguna. Con cuatro jornadas por disputarse después de esta fecha, cada resultado tendrá un peso mayor en las aspiraciones de los clubes, tanto en la parte alta como en la disputa por asegurar un lugar entre los ocho primeros.
Canales de transmisión de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Liga MX se transmite en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, FOX, ESPN y Disney+ los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 23 de octubre
- 19:00 | Necaxa vs FC Juárez | FOX One
- 21:00 | Atlante vs Atlético San Luis | Azteca 7, Disney+ Premium, ESPN
Sábado 24 de octubre
- 17:00 | León vs Toluca | FOX One
- 19:00 | Monterrey vs Chivas | Canal 5, TUDN, ViX Premium
- 21:10 | Pumas vs Tigres | Canal 5, TUDN, ViX Premium
Domingo 25 de octubre
- 17:00 | Atlas vs Puebla | ViX Premium
- 19:00 | Querétaro vs Cruz Azul | FOX One
- 19:05 | América vs Pachuca | Canal 5, TUDN, ViX Premium
- 21:00 | Tijuana vs Santos Laguna | FOX One
Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.Follow @cesar_juarez_c