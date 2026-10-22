Jornada 14 Apertura 2026: fechas, horarios y dónde ver Monterrey vs Chivas

La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará del viernes 23 al domingo 25 de octubre, con enfrentamientos importantes en la recta final de la fase regular. El choque entre Monterrey y Chivas y el duelo América vs. Pachuca destacan en una fecha en la que los equipos buscarán sumar para acercarse a la clasificación directa a la Liguilla.

El sábado 24, Monterrey recibirá a Chivas en el Estadio BBVA. Rayados buscará aprovechar su condición de local ante un Guadalajara que necesita mantener el paso en la pelea por los primeros lugares. El encuentro será una prueba importante para ambos clubes cuando restan pocas jornadas para definir los ocho boletos a los cuartos de final.

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El domingo 25, América enfrentará a Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las Águilas intentarán hacer valer la localía ante unos Tuzos que buscarán llevarse puntos de la capital. El resultado puede tener consecuencias en la lucha por los puestos de privilegio de la clasificación.

La jornada también tendrá otros duelos atractivos, como Pumas vs. Tigres, programado para el sábado, y Querétaro vs. Cruz Azul, el domingo. Además, el viernes abrirán la fecha Necaxa ante FC Juárez y Atlante frente a Atlético de San Luis, mientras que León se medirá con Toluca el sábado.

La actividad concluirá el domingo con Atlas vs. Puebla y Tijuana frente a Santos Laguna. Con cuatro jornadas por disputarse después de esta fecha, cada resultado tendrá un peso mayor en las aspiraciones de los clubes, tanto en la parte alta como en la disputa por asegurar un lugar entre los ocho primeros.

Canales de transmisión de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Liga MX se transmite en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, FOX, ESPN y Disney+ los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.

Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver

Viernes 23 de octubre

19:00 | Necaxa vs FC Juárez | FOX One

21:00 | Atlante vs Atlético San Luis | Azteca 7, Disney+ Premium, ESPN

Sábado 24 de octubre

17:00 | León vs Toluca | FOX One

19:00 | Monterrey vs Chivas | Canal 5, TUDN, ViX Premium

21:10 | Pumas vs Tigres | Canal 5, TUDN, ViX Premium

Domingo 25 de octubre

17:00 | Atlas vs Puebla | ViX Premium

19:00 | Querétaro vs Cruz Azul | FOX One

19:05 | América vs Pachuca | Canal 5, TUDN, ViX Premium

21:00 | Tijuana vs Santos Laguna | FOX One