Jornada 16 Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver el Clásico Regio
La Jornada 16 del Apertura 2025 se pone en marcha con la lucha por los puestos de Liguilla y de Play-In como los principales ingredientes. La penúltima fecha del campeonato arranca este viernes 31 de octubre con tres partidos, donde destaca el Puebla vs. Cruz Azul además del Clásico Regio entre Rayados y Tigres, que se jugará el sábado 1 de noviembre.
Para esta Jornada, Toluca se mantiene como líder, con 33 puntos, seguido por Tigres y Cruz Azul, con 32 unidades, y América, con 31. Sorprendentemente, las Chivas están en zona de Liguilla directa al estar en sexto lugar, seguidos de Pachuca, que es séptimo. Curiosamente, ambos equipos se enfrentarán esta jornada en un duelo que puede marcar diferencia para ver quién de los dos entra de forma directa.
Canales de transmisión de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX
La Liga MX se transmite por diversos canales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, FOX y Caliente los sitios donde se podrán ver los partidos de esta jornada y que a continuación desglosamos.
Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 31 de octubre
- 19:00 | Necaxa vs. Santos | En México por Claro Sports, ViX Premium y Azteca Deportes | En EEUU por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.
- 21:00 | Puebla vs. Cruz Azul | En México por Fox One, Caliente TV y Azteca Deportes | En EEUU por ViX.
- 21:00 | Atlético San Luis vs. Juárez | En México por ESPN 2 y Disney + | En EEUU por ViX.
Sábado 1 de noviembre
17:00 | Atlas vs. Toluca | En México por Canal 5, ViX Premium y TUDN | En EEUU por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.
- 19:00 | Monterrey vs. Tigres | En México por Canal 5, ViX Premium y TUDN | En EEUU por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.
- 21:00 | América vs. León | En México por Canal 5, ViX Premium y TUDN | En EEUU por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.
Domingo 2 de noviembre
- 12:00 | Pumas vs. Tijuana | En México por Canal 2, ViX Premium y TUDN | En EEUU por ViX.
- 17:00 | Querétaro vs. Mazatlán | En México por Fox One y Caliente TV | En EEUU por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.
- 19:00 | Pachuca vs. Chivas | En México por Fox One y Caliente TV | En EEUU por ViX.