Jornada 16 del Clausura 2026: ocho equipos pelean por tres boletos a la Liguilla
En la Jornada 16 del Clausura 2026, ocho equipos buscan mantenerse en la pelea por uno de los últimos tres boletos a la Liguilla que siguen en disputa. Para algunos de ellos, ganar significa seguir con vida y perder, despedirse del campeonato.
Ahí aparece el América otra vez. La victoria en la fecha pasada, contra el Toluca, no solo rompió su mala racha de seis partidos sin ganar, también evitó que el torneo se les fuera de las manos.
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Hoy, las Águilas son sextas con 22 puntos, pero el margen se mantiene mínimo. Les alcanza con ganar uno para mantenerse en la pelea, aunque si quieren evitar llegar a la última jornada sin depender de otros, el objetivo real debe ser sumar dos triunfos.
El calendario final no es fácil para el América: Primero León esta fecha y luego el cierre ante el Atlas, dos rivales directos en la pelea por los últimos tres boletos a la fase final. Existe un escenario en que estos tres clubes puedan terminar con 25 puntos (todos están empatados con 22 unidades) y todo se definiría con la diferencia de goles, en la que por el momento el América tiene ventaja.
El Atlas, séptimo, y León, octavos, ambos con 22, hoy están dentro, pero sin ninguna garantía. Los Rojinegros tiene una dura prueba enfrente en este fecha: Tigres, noveno con 21, que con un triunfo desbancaría a los Zorros.
Por debajo, en el décimo, aparece el Tijuana con 19 unidades. Los fronterizos respiran, aunque necesita prácticamente un cierre perfecto y ayuda externa. Mientras que Necaxa, Juárez y Querétaro (undécimo, duodécimo y decimotercero, respectivamente) juegan otra liga: la del milagro. Con 17 puntos (los Rayos) y 16 puntos (Bravos y Gallos), cualquier tropiezo en esta jornada, puede dejarlos fuera con un partido todavía por disputar.
El contexto no ayuda a nadie. Este torneo volvió al formato sin Play-In: solo ocho avanzan. No hay repechaje ni hay margen para corregir, todo porque la Liguilla se jugará sin los seleccionados mexicanos que se concentrarán para el Mundial 2026 a partir del 6 de mayo.
Arriba, mientras tanto, también hay historia en juego. Las Chivas llegaron a 34 puntos, su mejor cifra en torneos cortos, y todavía pueden estirarla. Pachuca, Pumas y Cruz Azul siguen en la pelea por el liderato, aunque La Máquina llega arrastrando ocho partidos sin ganar, una losa que pesa justo cuando el torneo llega a su fase definitoria.
También, la jornada pasada aumentó la lista de equipos eliminados a cinco: Monterrey, San Luis, Puebla y Mazatlán FC, en su torneo de despedida, se unieron al colero Santos Laguna. Los únicos que ya no aspiran a nada con dos jornadas por delante.
Enfrentamientos clave de la Jornada 16
- León vs América
Directo, incómodo y sin margen. Dos equipos con los mismos puntos. América llega motivado tras lo de Toluca; León, con la sensación de haber revivido a tiempo de la mano de su nuevo entrenador Javier Gandolfi, quien lleva cuatro victorias en el mismo número de partidos.
- Atlas vs Tigres
Partido trampa. Atlas defiende su lugar; Tigres quiere arrebatárselo. Solo hay un punto de diferencia entre ambos. Aquí puede moverse la línea de la clasificación.
- Necaxa vs Chivas
Duelo desigual en el papel, pero cargado de presión. Necaxa no tiene margen y enfrenta al líder. Si no gana, probablemente se despide.
- Querétaro vs Cruz Azul
Gallos está obligado a sumar de a tres, pero enfrente tiene a un equipo que, pese a la mala racha, sigue con plantel para complicar.
- Juárez vs Pumas
Pumas llega en ritmo; Juárez, con vida mínima. Si los Bravos no suman, pueden quedar fuera incluso antes de la última jornada.