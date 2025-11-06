Jornada 17 Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver la última jornada
Culmina el torneo regular del futbol mexicano con la Jornada 17 del Apertura 2025. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.
El torneo regular del Futbol Mexicano llega a su fin con la Jornada 17 del Apertura 2025. Cinco equipos (Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey) tienen ya seguro su lugar en la Liguilla, mientras que Chivas busca meterse de forma directa.
La lucha se encuentra por acceder al Play In, donde seis equipos (Pumas, Santos, Atlas, Gallos, San Luis y Necaxa) buscarán un lugar para poder entrar en el último vagón del tren.
Canales de transmisión de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX
La última fecha del Apertura 2025 de la Liga MX podrá verse por diversos canales y cadenas, como Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Fox.
Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 7 de noviembre
- 19:00 | Juárez vs. Querétaro | Canal 7, Fox One, Canal 7 CDMX
- 21:00 | Tijuana vs. Atlas | Fox Sports, Fox One
- 21:00 | Mazatlán vs. Necaxa
Sábado 08 de noviembre
- 17:00 | Tigres vs. Atlético de San Luis | Canal 7, Fox One
- 17:07 | Chivas vs. Monterrey | Prime Video
- 19:00 | León vs. Puebla | Fox One
- 19:00 | Toluca vs. América | Canal 5, TUDN, ViX Premium
- 21:05 | Cruz Azul vs. Pumas UNAM | Canal 5, TUDN, ViX Premium
Domingo 09 de noviembre
- 17:00 | Santos vs. Pachuca | ViX Premium
