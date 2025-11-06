SI Mexico

Jornada 17 Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver la última jornada

Culmina el torneo regular del futbol mexicano con la Jornada 17 del Apertura 2025. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.

César Juárez Caudillo

La Jornada 17 del Apertura 2025 define al líder y quiénes entran directo a Liguilla y Play In.
La Jornada 17 del Apertura 2025 define al líder y quiénes entran directo a Liguilla y Play In. / Agustín Cuevas/Getty Images

El torneo regular del Futbol Mexicano llega a su fin con la Jornada 17 del Apertura 2025. Cinco equipos (Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey) tienen ya seguro su lugar en la Liguilla, mientras que Chivas busca meterse de forma directa.

La lucha se encuentra por acceder al Play In, donde seis equipos (Pumas, Santos, Atlas, Gallos, San Luis y Necaxa) buscarán un lugar para poder entrar en el último vagón del tren.   

Te puede interesar: La "Hormiga" González y su lucha por el título de goleo en la Liga MX

Canales de transmisión de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

La última fecha del Apertura 2025 de la Liga MX podrá verse por diversos canales y cadenas, como  Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Fox.

Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver

Viernes 7 de noviembre

  • 19:00 | Juárez vs. Querétaro | Canal 7, Fox One, Canal 7 CDMX
  • 21:00 | Tijuana vs. Atlas | Fox Sports, Fox One
  • 21:00 | Mazatlán vs. Necaxa

Sábado 08 de noviembre

  • 17:00 | Tigres vs. Atlético de San Luis | Canal 7, Fox One
  • 17:07 | Chivas vs. Monterrey | Prime Video
  • 19:00 | León vs. Puebla | Fox One
  • 19:00 | Toluca vs. América | Canal 5, TUDN, ViX Premium
  • 21:05 | Cruz Azul vs. Pumas UNAM | Canal 5, TUDN, ViX Premium

Domingo 09 de noviembre

  • 17:00 | Santos vs. Pachuca | ViX Premium
Published |Modified
César Juárez Caudillo
CÉSAR JUÁREZ CAUDILLO

Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

Home/Liga MX