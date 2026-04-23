Jornada 17 Clausura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver la última Jornada
El futbol mexicano termina su torneo regular con la Jornada 17 del Clausura 2026. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.
El torneo regular del Clausura 2026 llega a su fin cuando este fin de semana se dispute la Jornada 17 del Clausura 2026, iniciando los encuentros este viernes 24 de abril con el Puebla vs. Querétaro y varios equipos buscando los últimos boletos a la Liguilla.
Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca están dentro, mientras que América busca amarrar su pase. Más abajo, Atlas, Tigres, Tijuana y León pelean por los últimos pases a la Fiesta Grande.
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Canales de transmisión de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Liga MX mantiene sus canales de transmisión habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Fox los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 24 de abril
- 21:00 | Puebla vs Querétaro | Azteca 7, FOX One
Sábado 25 de abril
- 17:00 | Pachuca vs Pumas | FOX One
- 17:00 | Tigres vs Mazatlán | Azteca 7, FOX One
- 19:00 | Toluca vs León | Azteca 7, FOX One
- 19:00 | Chivas vs Tijuana | Amazon Prime Video
- 21:00 | América vs Atlas | Canal 5, TUDN, ViX Premium
- 21:00 | FC Juárez vs Atlético de San Luis | FOX One, Azteca 7
Domingo 26 de abril
- 17:00 | Santos vs Rayados | ESPN, Disney+, TUDN
- 19:00 | Cruz Azul vs Necaxa | Canal 5, TUDN, ViX Premium
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