Jornada 17 Clausura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver la última Jornada

Así marcha la cardiaca #TablaGeneral. ¡Les recuerdo que fue la penúltima jornada! 😱@Chivas sigue de líder, aplausos para los Rojiblancos. 🔴⚪️



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