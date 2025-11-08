La Jornada 17, última del Apertura 2025, define al líder y reparte el último boleto a Play In
El Apertura 2025 está por terminar en su fase regular y la Jornada 17, última del calendario, se vislumbra sumamente emocionante, pues se definirá al líder de la competencia, así como el acomodo de los equipos que llegan de forma directa a la Liguilla, además de aquellos que buscan un lugar en el Play In.
Cinco equipos se encuentran ya clasificados de forma directa a la Liguilla. Cruz Azul es líder de la competencia con 35 puntos, pero Toluca y América se encuentran muy cerca, ambos con 34 unidades, al acecho por terminar como el mejor equipo de la fase regular.
Apertura 2025: Panorama de cara a la Liguilla y el Play In
Con ese panorama, el liderato está en juego. Con una victoria, Cruz Azul amarraría la cima del torneo; enfrente tendrá a Pumas, quienes arañan un lugar en el Play In al ser décimos de la tabla. Por su parte, Toluca y América se enfrentan en la revancha de la final pasada y con la intención de arrebatarle a La Máquina el liderato, pues una victoria de cualquiera de los dos, combinada con un descalabro celeste, los pondría en la punta.
Nada lejos están los equipos de Monterrey, Tigres y Rayados, con 33 y 31 puntos, respectivamente. Ambas escuadras buscan cerrar la última fecha con un triunfo que les ubique mejor en la clasificación.
Por su parte, Chivas ocupa la sexta posición con 26 unidades y todo indica que se metería directo a la Liguilla en ese sitio, pues su más cercano perseguidor es FC Juárez, con 23 puntos. La única forma en que los fronterizos le podrían quitar ese sitio al Rebaño es con un triunfo sobre Gallos por una amplia goleada, pues la diferencia de goles favorece al Guadalajara, que tiene +5, mientras que los Bravos están en cero.
Así pues, la zona del Play In es la que más candente se encuentra en esta última fecha.
FC Juárez es séptimo con 23 puntos, mientras que Pachuca es octavo con 22; Tijuana se ubica en la novena posición, con 21 unidades y Pumas es décimo, con 18.
Juárez recibe a Querétaro y todo indica que estaría en el Play In, pues aunque perdiera, no podría caer más allá del sitio 10 de la clasificación. Tuzos (que visita a Santos) y Xolos (que recibe a Atlas) también estarían dentro, pues al igual que Juárez, aunque perdieran, no caerían más allá del décimo sitio.
Quien la tiene más complicada es Pumas, que araña ese último sitio para el Play In. Los universitarios son décimos con 18 puntos y una derrota ante Cruz Azul, combinada con una victoria de Santos, Atlas o Gallos, que tienen 17 puntos, lo podrían dejar fuera. San Luis y Necaxa, ambos con 16, dependen no solo de ganar sus partidos, sino de combinaciones de resultados para meterse al Play In.