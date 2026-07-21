Jornada 2 Apertura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver Toluca vs. Pumas
La actividad del futbol mexicano sigue adelante, ahora con la Jornada 2 del Apertura 2026. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.
Siguiendo el hilo futbolístico, regresa la actividad del futbol mexicano, ahora con la Jornada 2 del Apertura 2026, iniciando los encuentros este martes 21 de julio con dos partidos adelantados debido a que Toluca y Cruz Azul jugarán el Campeón de Campeones el próximo sábado 25 de julio.
La Jornada 2 abre con el juego donde La Máquina del Cruz Azul recibe al Puebla en el Estadio Azteca este martes 21, además del Toluca vs. Pumas, en el Nemesio Díez.
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Canales de transmisión de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Liga MX regresa para transmitirse en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y FOX los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Martes 21 de julio
- 19:00 | Cruz Azul vs. Puebla | VIX
- 21:05 | Toluca vs. Pumas | Canal 7, FOX One
Viernes 24 de julio
- 19:00 | Atlante vs. América | Canal 7
- 21:00 | Xolos vs. León | FOX One, Caliente Streaming
Sábado 25 de julio
- 17:07 | Chivas vs. Juárez | Prime Video
- 21:00 | Santos vs. Atlas | ESPN, ViX, Disney+
- 21:00 | Tigres vs. Atlético de San Luis | Canal 7, FOX One
Domingo 26 de julio
- 17:00 | Necaxa vs. Monterrey | FOX One
- 19:00 | Pachuca vs. Querétaro | FOX One
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