Jornada 2 Clausura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver la Jornada doble
La Liga MX tendrá su primera Jornada doble del torneo, apenas en la Fecha 2 del Clausura 2026, dando inicio este martes 13 de enero con cuatro partidos. Luego del arranque el pasado fin de semana, donde destacaron los triunfos de Chivas y Toluca, esta segunda fecha tendrá el estreno de Cruz Azul, América y Toluca ante sus respectivas aficiones.
Cabe resaltar que el Bicampeón Toluca inició el torneo con victoria como visitante sobre Rayados, al igual que las Chivas, que en casa se impusieron al Pachuca. Por su parte América igualó sin goles en su visita a Tijuana y Cruz Azul cayó en León ante La Fiera, mientras que el subcampeón Tigres obtuvo los tres puntos en su visita a San Luis.
Para esta Jornada 2 destacan el juego de Cruz Azul contra Atlas con La Máquina jugando de local en Puebla, así como la visita de Pumas a los Tigres.
Canales de transmisión de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX
Para la Jornada 2, siete partidos se transmitirán en TV abierta, por los canales de Televisa, TV Azteca. Asimismo Fox One, pasará otros juegos.
Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Martes 13 de enero
- 17:00 | Puebla vs Mazatlán | Azteca 7, FOX One
- 19:00 | Necaxa vs Monterrey | Azteca 7
- 19:06 | Pachuca vs León | FOX One
- 21:10 | FC Juárez vs Chivas | Azteca 7, FOX One
Miércoles 14 de enero
- 17:00 | Cruz Azul vs Atlas | Canal 5
- 19:00 | Querétaro vs Tijuana | FOX One
- 19:05 | América vs San Luis | Canal 5
- 21:06 | Tigres vs Pumas | Azteca 7, FOX One
- 21:10 | Toluca vs Santos | Canal 5