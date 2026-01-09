SI Mexico

Resultados de la Jornada 1 del Clausura 2026: Inicia el camino por el título

La Liga MX vuelve a la actividad con la Jornada 1 del Clausura 2026 y aquí podrás consultar todos los resultados de la fecha de estreno del balompié mexicano, donde destaca el Monterrey vs. Toluca.

En la Jornada 1 del Clausura 2026 destaca el juego entre Rayados de Monterrey y Diablos Rojos del Toluca.
En la Jornada 1 del Clausura 2026 destaca el juego entre Rayados de Monterrey y Diablos Rojos del Toluca. / Azael Rodríguez/Getty Images

Luego de poco menos de un mes de descanso y tras las fiestas de fin de año, la Liga MX regresa a la actividad con el arranque del Clausura 2026, al disputarse este fin de semana la Jornada 1, iniciando con tres juegos este viernes 9 de enero.

Dentro de los juegos más destacados se encuentra la visita de las Águilas del América a los Xolos de Tijuana en el día de inauguración del torneo. Además, el duelo entre Chivas y Pachuca, además de la visita del Bicampeón Toluca a los Rayados de Monterrey

A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 1, que culmina con el juego San Luis vs. Tigres.

Resultados de la Jornada 1 del Clausura 2026

Viernes 9 de enero

  • 19:00 | Mazatlán vs. FC Juárez 
  • 21:00 | Xolos vs. América 
  • 21:00 | Atlas vs. Puebla 

Sábado 10 de enero

  • 17:00 | Chivas vs. Pachuca 
  • 19:00 | León vs. Cruz Azul 
  • 19:00 | Santos vs. Necaxa 
  • 21:00 | Monterrey vs. Toluca 

Domingo 11 de enero 

  • 12:00 | Pumas vs. Querétaro 
  • 19:00 | San Luis vs. Tigres 
