Resultados de la Jornada 1 del Clausura 2026: Inicia el camino por el título
La Liga MX vuelve a la actividad con la Jornada 1 del Clausura 2026 y aquí podrás consultar todos los resultados de la fecha de estreno del balompié mexicano, donde destaca el Monterrey vs. Toluca.
Luego de poco menos de un mes de descanso y tras las fiestas de fin de año, la Liga MX regresa a la actividad con el arranque del Clausura 2026, al disputarse este fin de semana la Jornada 1, iniciando con tres juegos este viernes 9 de enero.
Dentro de los juegos más destacados se encuentra la visita de las Águilas del América a los Xolos de Tijuana en el día de inauguración del torneo. Además, el duelo entre Chivas y Pachuca, además de la visita del Bicampeón Toluca a los Rayados de Monterrey.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 1, que culmina con el juego San Luis vs. Tigres.
Resultados de la Jornada 1 del Clausura 2026
Viernes 9 de enero
- 19:00 | Mazatlán vs. FC Juárez
- 21:00 | Xolos vs. América
- 21:00 | Atlas vs. Puebla
Sábado 10 de enero
- 17:00 | Chivas vs. Pachuca
- 19:00 | León vs. Cruz Azul
- 19:00 | Santos vs. Necaxa
- 21:00 | Monterrey vs. Toluca
Domingo 11 de enero
- 12:00 | Pumas vs. Querétaro
- 19:00 | San Luis vs. Tigres
