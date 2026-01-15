Jornada 3 Clausura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver Pachuca vs. América
La Liga MX no descansa y tras la intensa actividad de media semana en la jornada doble, ahora reanuda con la Jornada 3 del Clausura 2026. Con apenas un día de descanso, el futbol nacional regresa este viernes 16 de enero con el Mazatlán vs. Rayados.
Para el sábado, el bicampeón Toluca, actual líder de la competencia, reeditará la pasada Final cuando visite a Tigres, mientras que las invictas Chivas recibirán al Querétaro y Cruz Azul será local administrativo en Puebla ante la propia Franja.
Finalmente para el domingo, los Pumas, que no conocen la derrota en dos juegos, reciben al León y se cierra la jornada con los Tuzos del Pachuca recibiendo a unas alicaídas Águilas del América que no han ganado en este amanecer de la campaña.
Canales de transmisión de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Jornada 3 del Clausura 2026 se transmitirá por Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX y Fox One. A continuación desglosamos los canales de transmisión.
Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 16 de enero
- 21:00 | Mazatlán vs. Monterrey | Azteca 7, FOX y FOX One
Sábado 17 de enero
- 17:00 | Necaxa vs. Atlas | Claro Sports
- 17:07 | Chivas vs. Querétaro | Amazon Prime
- 19:00 | Tigres vs. Toluca | Azteca 7, FOX y FOX One
- 21:05 | Cruz Azul vs. Puebla | Canal 2, TUDN y ViX
- 21:06 | Tijuana vs. San Luis | FOX y FOX One
Domingo 18 de enero
- 12:00 | Pumas vs. León | Canal 2, TUDN y ViX
- 17:00 | Santos vs. Juárez | ViX
- 19:06 | Pachuca vs América | FOX One