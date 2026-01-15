Jornada 3 Clausura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver Pachuca vs. América

📹 | ¡¿Pero qué hiciste João Pedro?! 🤯

Señor golazo que se aventó. 😮‍💨@ClubAmerica 0-2 @AtletideSanLuis | 🦅🆚 🔴⚪️#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J2 https://t.co/Vjz6BKIGtL