Resultados de la Jornada 4 del Clausura 2026: Todos los marcadores

Se disputa la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la cuarta fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego América vs. Necaxa.

Redacción SI México

En el estadio Alfonso Lastras, San Luis recibirá a las Chivas.
La Liga MX se reanuda con la Jornada 4 del Clausura 2026, luego del parón por los partidos amistosos de la Selección Mexicana, iniciando este viernes con tres encuentros, donde destaca la visita del campeón Toluca a Puebla y la visita de Cruz Azul a FC Juárez.

El sábado, América recibe a Necaxa y San Luis recibe a Chivas.  A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 4, que culmina con el juego Querétaro vs. Pachuca.

Resultados de la Jornada 4 del Apertura 2025

Viernes 30 de enero

  • 19:00 | Puebla vs. Toluca 
  • 21:00 | Pumas vs. Santos
  • 21:06 | FC Juárez vs. Cruz Azul 

Sábado 31 de enero

  • 16:00 | América vs. Necaxa 
  • 17:00 | Atlas vs. Mazatlán 
  • 17:00 | San Luis vs. Chivas 
  • 19:00 | Monterrey vs. Tijuana 
  • 19:10 | León vs. Tigres 

Domingo 1 de febrero

  • 17:00 | Querétaro vs Pachuca
