Resultados de la Jornada 4 del Clausura 2026: Todos los marcadores
Se disputa la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la cuarta fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego América vs. Necaxa.
La Liga MX se reanuda con la Jornada 4 del Clausura 2026, luego del parón por los partidos amistosos de la Selección Mexicana, iniciando este viernes con tres encuentros, donde destaca la visita del campeón Toluca a Puebla y la visita de Cruz Azul a FC Juárez.
El sábado, América recibe a Necaxa y San Luis recibe a Chivas. A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 4, que culmina con el juego Querétaro vs. Pachuca.
Te puede interesar: Jornada 4 Clausura 2026: fechas, horarios y dónde ver la Liga MX
Resultados de la Jornada 4 del Apertura 2025
Viernes 30 de enero
- 19:00 | Puebla vs. Toluca
- 21:00 | Pumas vs. Santos
- 21:06 | FC Juárez vs. Cruz Azul
Sábado 31 de enero
- 16:00 | América vs. Necaxa
- 17:00 | Atlas vs. Mazatlán
- 17:00 | San Luis vs. Chivas
- 19:00 | Monterrey vs. Tijuana
- 19:10 | León vs. Tigres
Domingo 1 de febrero
- 17:00 | Querétaro vs Pachuca
Published |Modified