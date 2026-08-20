Jornada 5 Apertura 2026: fechas, horarios y dónde ver Chivas vs. Xolos

¡Tuvimos 4️⃣ #Debuts en la Jornada 4️⃣! 🐥



Su gran sueño se volvió realidad, muchas felicidades y que lo mejor esté por venir. 👏🏼#LaLigaDeLaAfición | #AP26 | #J4 pic.twitter.com/MI1UvLVbKi