Jornada 5 Apertura 2026: fechas, horarios y dónde ver Chivas vs. Xolos
La Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX vuelve a tomar ritmo. América, Chivas y Cruz Azul volverán a la actividad con el objetivo de mantener el buen paso en el inicio del torneo y sumar puntos importantes.
El América, actual líder del campeonato con 10 puntos, visitará a FC Juárez el viernes 21 de agosto. Las Águilas buscarán mantener el primer lugar de la clasificación en un duelo que marcará su regreso a la Liga MX después de su participación internacional.
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Por su parte, Chivas tendrá actividad el sábado 22 de agosto en el Estadio Akron, donde recibirá a Tijuana. El Rebaño Sagrado intentará aprovechar la localía para seguir escalando posiciones y consolidar el trabajo realizado durante las primeras fechas del campeonato.
Ese mismo sábado, Cruz Azul cerrará la jornada sabatina cuando se enfrente al Atlas. La Máquina jugará en casa y buscará hacerse fuerte ante los rojinegros en una fecha que también tendrá otros encuentros atractivos, como León vs. Monterrey y Querétaro vs. Toluca. Pumas cierra la Jornada el domingo ante Necaxa.
Canales de transmisión de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Liga MX regresa para transmitirse en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y FOX los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 21 de agosto
- 19:00 | León vs Monterrey | FOX One
- 19:00 | Tigres vs Atlante | Azteca 7, FOX, FOX One
- 21:00 | FC Juárez vs América | Azteca 7, FOX, FOX One
- 21:00 | Querétaro vs Toluca | FOX, FOX One
Sábado 22 de agosto
- 17:07 | Chivas vs Xolos | Primer Video
- 19:00 | Puebla vs Santos | Azteca 7, ESPN, Disney+
- 21:00 | Cruz Azul vs Atlas | Canal 5, TUDN y VIX
Domingo 23 de agosto
- 17:00 | San Luis vs Pachuca | ESPN, Disney+ y VIX
- 19:00 | Pumas vs. Necaxa | Canal 5, TUDN y VIX