Jornada 6 Clausura 2026 Liga MX: horarios y dónde ver Chivas vs. América
Regresa la actividad del Futbol Mexicano, ahora con la Jornada 6 del Clausura 2026, iniciando los encuentros este viernes 13 de febrero con dos partidos y con el Clásico Nacional entre Chivas y América como plato fuerte.
El Clásico entre el Rebaño Sagrado y las Águilas del América se disputará este sábado 14 de febrero en el estadio Akron, de Guadalajara, con unas Chivas que llegan como líderes del torneo y con unos azulcremas que buscan subir del octavo sitio en el que se encuentran.
Otro de los juegos destacados se llevará a cabo el domingo 15 de febrero, cuando Cruz Azul reciba a los Tigres de la UANL en su casa provisional de Puebla.
Canales de transmisión de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Liga MX regresa a la normalidad en cuanto a canales de transmisión se refiere, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Fox One los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 13 de febrero
- 19:00 | Puebla vs. Pumas | Azteca 7 y Fox One
- 21:00 | Toluca vs. Tijuana | Azteca 7 y Fox One
Sábado 14 de febrero
- 17:00 | Atlético San Luis vs. Querétaro | ESPN, Disney + y ViX Premium
- 17:00 | Pachuca vs. Atlas | Fox One
- 19:00 | Monterrey vs. León | Canal 5, ViX Premium y TUDN
- 19:06 | Juárez vs. Necaxa | Fox One
- 21:07 | Chivas vs. América | Prime Video
Domingo 15 de febrero
- 16:30 | Cruz Azul vs. Tigres | Canal 5, ViX Premium y TUDN
- 17:00 | Santos vs. Mazatlán | ESPN, Disney + y ViX Premium