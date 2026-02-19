Jornada 7 Clausura 2026: fechas, horarios y dónde ver Cruz Azul vs. Chivas
El Futbol Mexicano regresa a la actividad, ahora con la Jornada 7 del Clausura 2026, iniciando los enfrentamientos este viernes 20 de febrero con dos partidos de alto calibre y con el Cruz Azul vs. Chivas del sábado como plato fuerte.
Las Chivas llegan como líderes de la competencia, invictas, con seis triunfos, buscando alargar su racha de victorias, ante una Máquina Celeste que es segundo lugar, por lo que promete ser un partido de muchas emociones.
Te puede interesar: Milito: de llamar a Chivas 'gigante dormido' a un discurso de cautela
En otros encuentros, el viernes los Tigres reciben a Pachuca y el Puebla le hace los honores a las Águilas del América.
Cabe señalar que el juego Xolos vs. Mazatlán se jugará a el sábado 21 de febrero en punto de las 21:00 horas de Tijuana, que son dos horas más que en el Centro de México, por lo que en la mayor parte del país, incluida la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y demás ciudades, el encuentro iniciará a las 23:10 horas, culminando a las 01:00 del domingo 22.
Canales de transmisión de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Liga MX regresa a la normalidad en cuanto a canales de transmisión se refiere, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, y Fox los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 20 de febrero
- 19:00 | Tigres vs. Pachuca Azteca 7, FOX y FOX One
- 21:06 | Puebla vs. América | Azteca 7, FOX y FOX One
Sábado 21 de febrero
- 17:00 | Atlas vs. San Luis | VIX
- 19:00 | León vs. Santos | FOX One
- 19:00 | Necaxa vs. Toluca | Azteca 7, Claro Sports
- 21:05 | Cruz Azul vs. Chivas | Canal 5, TUDN, ViX
- 23:10 | Tijuana vs. Mazatlán | FOX One
Domingo 22 de febrero
- 17:00 | Pumas vs. Monterrey | Canal 5, TUDN, ViX
- 19:00 | Querétaro vs. Juárez | FOX One