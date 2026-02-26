SI Mexico

Jornada 8 Clausura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver los juegos

Vuelve la actividad del futbol mexicano con la Jornada 8 del Clausura 2026. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.

César Juárez Caudillo

Se juega la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Se juega la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. / Leopoldo Smith/Getty Images

La actividad del Futbol Mexicano regresa este fin de semana con la Jornada 8 del Clausura 2026, iniciando los encuentros este viernes 27 de febrero con cuatro partidos y con el resto de los juegos en sábado, con el Toluca vs. Chivas como plato fuerte.

Las Chivas del Guadalajara siguen como líderes, a pesar de la derrota del pasado fin de semana ante Cruz Azul, quien se ha acercado a dos puntos del Rebaño. La Máquina se medirá a Rayados del Monterrey. 

Finalmente, la Jornada 8 cierra este mismo sábado 28 de febrero con el duelo entre las Águilas del América y los Tigres de la UANL. 

Canales de transmisión de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Liga MX regresa a varias ventanas en cuanto a canales de transmisión se refiere, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Fox One los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.

Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver

Viernes 27 de febrero

  • 19:00 | Querétaro vs Santos | FOX One
  • 19:00 | Mazatlán vs Pachuca | Azteca 7, FOX One 
  • 21:00 | FC Juárez vs Atlas | Azteca 7, FOX One
  • 21:06 | Xolos vs Pumas | FOX One

Sábado 28 de febrero de 2026

  • 17:00 | Toluca vs Chivas | Azteca 7, FOX One
  • 17:00 | San Luis vs Puebla | ESPN, Disney+ Premium
  • 19:00 | Monterrey vs Cruz Azul | Canal 5, TUDN, ViX Premium
  • 19:00 | León vs Necaxa | FOX One
  • 21:00 | América vs Tigres | Canal 5, TUDN, ViX Premium
Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

