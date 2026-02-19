Resultados de la Jornada 7 del Clausura 2026: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la séptima fecha del balompié mexicano, donde destaca el Cruz Azul vs. Chivas.
La Jornada 7 del Clausura 2026 arranca este fin de semana con los juegos Tigres vs. Pachuca y Puebla vs. América, ambos el viernes 20 de febrero.
Para el sábado, el duelo que acapara los reflectores es el del líder Chivas ante el sublíder Cruz Azul, partido que promete ser de lo mejor de esta fecha.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la Fecha 7, que culmina con el juego Querétaro vs. Juárez, a las 19:00 horas.
Resultados de la Jornada 7 del Clausura 2026
Viernes 20 de febrero
- 19:00 | Tigres vs. Pachuca
- 21:06 | Puebla vs. América
Sábado 21 de febrero
- 17:00 | Atlas vs. San Luis
- 19:00 | León vs. Santos
- 19:00 | Necaxa vs. Toluca
- 21:05 | Cruz Azul vs. Chivas
- 23:10 | Tijuana vs. Mazatlán
Domingo 22 de febrero
- 17:00 | Pumas vs. Monterrey
- 19:00 | Querétaro vs. Juárez
