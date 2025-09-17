Jornada 9 Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver los partidos
Vuelve la actividad del futbol mexicano con la Jornada 9 del Apertura 2025. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.
La Liga MX vuelve a la actividad, ahora con la Jornada 9 del Apertura 2025, en donde Rayados de Monterrey llega como líder, pero con un Cruz Azul que le pisa los talones y más en su condición de único invicto en el torneo.
América llega con un importante pinchazo tras caer en el Clásico Nacional ante las Chivas y ahora buscará olvidar pronto ese descalabro, pero enfrente tiene al líder Rayados. El Rebaño Sagrado, por su parte, se mide al campeón Toluca.
Canales de transmisión de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX
La Liga MX regresa a la normalidad en cuanto a canales de transmisión se refiere, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Tubi los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 19 de septiembre
- 19:00 | Necaxa vs. Puebla | Claro Sports, Vix Premium y Azteca 7
- 19:00 | Cruz Azul vs. Juárez FC | Vix Premium
- 21:00 | Mazatlán vs Atlas | Caliente TV, Tubi y Azteca 7
- 21:05 | Tijuana vs. León | Fox y Caliente TV
Sábado 20 septiembre
- 17:00 | Pachuca vs. Querétaro | Caliente TV y Fox
- 19:00 | Pumas vs. Tigres | TUDN y Canal 5
- 19:07 | Chivas vs. Toluca | Amazon Premium
- 21:05 | Monterrey vs. América | TUDN y Canal 5
Domingo 21 de septiembre
- 17:00 | Santos vs. Atlético de San Luis | Vix Premium
