Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2025: Cruz Azul se impone a Pachuca
Este fin de semana se juega la Jornada 8 del Apertura 2025 en plena mitad de la campaña. Con partidos destacados como el Clásico entre América y Chivas, además del Pachuca contra Cruz Azul, la actividad futbolística promete ser destacada.
Te puede interesar: América vs. Chivas: fecha, horario y dónde ver el Clásico Nacional
Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2025
Sábado 13 de septiembre
Pachuca 0-1 Cruz Azul
En un partido accidentado, con tres expulsiones, La Máquina del Cruz Azul se impuso 1-0 a los Tuzos del Pachuca con un polémico penalti marcado por el VAR y sancionado por el árbitro Joaquín Alberto Vizcarra, quien tuvo un partido bastante cuestionable.
Primeramente Cruz Azul se quedó con un hombre menos por la expulsión de Jesús Orozco Chiquete por una fuere falta sobre Cádiz. Después, A Pachuca le expulsaron a Luis Quiñones por una falta sobre Rotondi que no vio el árbitro y que tuvo qué avisarle el VAR.
Finalmente el gol llegó por una penal que derivó en expulsión de Aceves, quien raspó a Rivero en la cabeza y que terminó con un prominente sangrado. Sin embargo, el árbitro no había marcado y de nueva cuenta el VAR llamó al central, quien después de revisar sancionó el penalti cuestionable, pues el jugador de La Máquina bajó demás la cabeza. Guillermo 'Toro' Fernández fue el encargado de ejecutar y marcar el gol del triunfo.
América 1-2 Chivas
Las Chivas Rayadas del Guadalajara sorprendieron y se llevaron el Clásico Nacional al derrotar como visitantes 2-1 a las Águilas del América, con goles de Roberto 'Piojo' Alvarado y Armando 'Hormiga' González, mientras que por los de Coapa descontó Alejandro Zendejas. Un partido donde las Chivas llegaban como víctimas, pero terminaron por romper los pronósticos. Aquí puedes leer a detalle lo ocurrido en el partido.
Tigres 0-0 León
En un partido entretenido y disputado, Tigres y León igualaron sin goles en el estadio Universitario de Nuevo León. Con buenas llegadas por parte de ambos equipos, los locales pusieron en aprietos a los Panzas Verdes, con aproximaciones de Brunetta y ángel Correa, pero el marcador se mantuvo sin goles.
Atlas 2-2 Santos
Con un gol en tiempo de compensación, el Santos Laguna le sacó el empate al Atlas 2-2 en Guadalajara. El partido inició sumamente movido, con los visitantes adelantándose apenas al minuto 3 con gol del juvenil Geovanni Pérez. No obstante el Atlas le dio la vuelta al marcador en apenas cuatro minutos, al empatar al 5' con tanto de Matías Cóccaro y adelantarse al 7' con anotación de Diego González.
Pero fue hasta el final del partido cuando los de la Comarca Lagunera le arrebataron el empate al Atlas con el tanto de Alberto Ocejo, al 90'+1.
Toluca 3-1 Puebla
Los Diablos Rojos del Toluca mantienen su paso constante y ahora se impusieron en casa 3-1 al Puebla. Un partido que fue del dominio de los escarlatas, gracias a que se fueron al frente al 31' con gol de Federico Pereira. Fue hasta 10 minutos antes de acabar el juego, al 80', cuando Jesús Gallardo ponía el segundo de los Diablos; Puebla se acercó con un penalti de Fernando Monarrez, al 86', pero Oswaldo Virgen calmaría las aguas al marcar el tercer d los locales al 89'.
Viernes 12 de septiembre
Mazatlán 1-4 Pumas
Los Pumas ganaron 4-1 ante Mazatlán y sumaron su segunda victoria en fila. Guillermo Martínez hizo un doblete, primero con un penal y luego con remate en el área. Keylor Navas fue figura, sin embargo, no evitó un gol de Fabio Gomes cuando agonizaba el primer tiempo. En el complemento, atajó un penal a Nicolás Benedetti. Alan Medina metió un gol de media distancia para poner el tercero en el marcador y luego José Juan Macías puso el definitivo de penal.
Necaxa 1-1 FC Juárez
Necaxa sumó su quinto partido sin ganar al empatar a uno gol ante Juárez, por lo que la afición de los Rayos gritó "¡Fuera Gago!". En el arranque de la Fecha 8, al minuto 3, los Rayos estaban en desventaja con un gol de Óscar Estupiñán. Necaxa empató al 73' gracias a un cabezazo de Tomás Badaloni. Son 11 partidos con Gago al mando, incluida la Leagues Cup, en todos el Necaxa ha recibido gol.
Domingo 14 de septiembre
Querétaro 0-1 Monterrey
El Monterrey derrotó 1-0 a Querétaro en el Estadio La Corregidora gracias a un gol de Germán Berterame en el minuto 24, que devolvió a los regiomontanos al liderato general con 21 puntos. A pesar de jugar sin Sergio Ramos por suspensión y alternar su ataque, el equipo logró su séptima victoria consecutiva, igualando la marca histórica que habían establecido en el Clausura 2023 bajo la dirección de Víctor Manuel Vucetich.
El héroe del partido fue Berte, quien alcanzó 5 goles en el torneo y 60 en su carrera con Monterrey, consolidándose como el décimo máximo anotador en la historia del club. Su remate dentro del área, tras un disparo de Fidel Ambrizdesviado por la defensa, bastó para sellar un triunfo que reafirma la solidez y jerarquía de los Rayados en este inicio de torneo.
- 19:00 San Luis vs. Tijuana