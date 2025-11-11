Toda la familia universitaria está contigo, J.J. Macías. 🙌🫂

Te mandamos mucha fuerza y el deseo de una pronta y completa recuperación. 💪⚽

La garra, la disciplina y el corazón que te caracterizan te llevarán de vuelta a las canchas más fuerte que nunca. ⚽️🐾🔥… pic.twitter.com/ykxLdsodZP