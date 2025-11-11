J.J. Macías y su lucha interna: acumularía más de 2 años de inactividad por lesiones
Alguna vez fue una de las mayores promesas del futbol mexicano. José Juan Macías, el delantero llamado a ser el relevo generacional del gol, hoy vive atrapado en una secuencia de lesiones que han marcado su carrera. Lo que parecía una historia de ascenso se convirtió en una lucha constante contra el tiempo, la frustración y el dolor.
La última página de ese calvario se escribió en un duelo contra Cruz Azul. El atacante de Pumas sufrió una ruptura completa de ligamento cruzado y estará fuera nueve meses, justo cuando su rendimiento comenzaba a recuperar forma. El parte médico confirmó la lesión y el periodo estimado de recuperación, que al cumplirse, sumaría más de dos años de inactividad por lesiones para el delantero mexicano.
Macías y una historia de lesiones
Macías tiene 26 años y una carrera que parecía destinada a convertirlo en el referente ofensivo que México buscaba. Debutó con León, fue figura en Chivas y dio el salto a Europa con el Getafe de LaLiga. Su paso por España no se detuvo por lesión, sino por la falta de minutos. Regresó a Guadalajara con la ilusión intacta, pero desde entonces su cuerpo le ha pasado factura. Cada regreso ha sido una prueba de resistencia, de confianza y de fe.
Antes de las lesiones graves, Macías ya había tenido varios tropiezos físicos menores. En su etapa con León sufrió un esguince de tobillo y una sobrecarga muscular que lo alejaron pocos días. Con Chivas, en 2020, contrajo Covid-19 y después presentó una lesión en el bíceps femoral que lo mantuvo fuera más de un mes. Nada parecía grave entonces, pero esos antecedentes marcaron el inicio de una relación constante con la enfermería.
Su calvario comenzó en junio de 2022, cuando con Chivas sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La cirugía fue exitosa, pero la recuperación le tomó 208 días, lo que lo dejó fuera del Apertura 2022 y la mitad del Clausura 2023.
El segundo golpe llegó apenas unos meses después. En febrero de 2023, durante los entrenamientos con el mismo club, volvió a romperse el cruzado, esta vez con una recuperación estimada de 287 días. El diagnóstico repitió la misma pesadilla: otra temporada perdida y un futuro incierto.
El 2024 parecía abrir una etapa distinta. Ya fuera de Guadalajara, Macías inició un nuevo ciclo con Pumas, aunque una lesión muscular lo detuvo 22 días en el arranque del torneo. Parecía un tropiezo menor, hasta que la historia volvió a repetirse.
La nueva lesión, también en la rodilla, confirma una ruptura total de ligamento cruzado y daños asociados en el ligamento colateral y el menisco medial. El club estimó un proceso de recuperación de nueve meses. El golpe llega cuando el delantero sumaba minutos y goles en semanas consecutivas, justo en el momento en que parecía reencontrar su mejor versión.
Macías: Sumaría más de dos años de inactividad por lesiones
Las cifras son contundentes. Hasta ahora, Macías ha pasado 583 días fuera de las canchas por distintos problemas físicos: entre lesiones musculares, contagio de Covid-19 y las dos roturas de ligamento previas a la actual. En ese lapso se perdió 61 partidos oficiales, un registro que refleja la magnitud de su infortunio.
La nueva rotura con Pumas proyecta un nuevo periodo de baja de nueve meses, equivalente a unos 270 días. Si se cumple ese plazo, el delantero alcanzará cerca de 853 días de inactividad acumulada, más de dos años y cuatro meses sin competencia oficial. Un número que, por sí solo, explica el tamaño del desafío que enfrenta para volver.
Macías vive una carrera que no cuestiona su talento, sino su disponibilidad. Las lesiones han frenado su progresión en los momentos más importantes. Su curva de desarrollo, que prometía ser meteórica, se ha convertido en una lucha contra el tiempo. Hoy, su calendario vuelve a empezar desde cero: nueve meses de recuperación, un plan médico exigente y la esperanza de regresar a competir en plenitud.
Su historia se mueve entre la promesa y la resistencia. Lo que antes fue un proyecto de estrella hoy es una prueba de carácter. Si Macías logra regresar una vez más, lo hará con la experiencia de quien ya vio su carrera desmoronarse y aun así decidió no rendirse. En tiempos donde el futbol se mide en estadísticas, su lucha representa algo más profundo: el valor de volver a empezar.