Liga MX: Play In del Apertura 2025 se jugará en estas fechas y horarios
La Liga MX dio a conocer las fechas y horarios de los partidos correspondientes a las series A y B del Play In del Apertura 2025. Luego de su victoria sorpresiva sobre Cruz Azul, los Pumas de la UNAM se metieron a esta instancia, mientras que Xolos, FC Juárez y Pachuca complementan la serie.
Ambos encuentros se disputarán a un solo partido, siendo local el equipo mejor ubicado en la tabla, siendo estos Tijuana y Pachuca. El ganador de la Serie A, entre Xolos y Bravos de Juárez se clasificará a Cuartos de Final ocupando el séptimo puesto; mientras que el perdedor de esa serie se enfrentará al ganador de la Serie B, donde se miden Tuzos y Pumas, para así disputar el octavo lugar de la Fase Final.
La información sobre este juego de Serie A B se dará a conocer en los próximos días.
Play In del Apertura 2025 Fechas y Horarios
Juego
Horario
Fecha
Estadio
Xolos vs. FC Juárez
21:00*
Jueves 20 de noviembre
Estadio Caliente
Pachuca vs. Pumas
19:00*
Jueves 20 de noviembre
Estadio Hidalgo
*Horarios del Tiempo del Centro de México
