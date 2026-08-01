Juninho se une a la exclusiva lista de anotadores de un “hat-trick” en la historia de Pumas
La noche del 31 de julio del 2026 será una que Juninho recordará el resto de su carrera, convirtiendo su primer hat-trick con los Pumas de la UNAM que ayudó al triunfo 5-1 sobre Juárez. El brasileño no solo se pone en la cima de la tabla de goleo en el Apertura 2026, sino que se convierte en el primer futbolista de Pumas en marcar un triplete en ocho años.
El inicio de torneo de los universitarios es mejor de lo esperado, sobre todo después de la abrupta salida de Efraín Juárez del banquillo tras perder la final del semestre anterior. Al mando de Esteban Solari han demostrado que ya le dieron vuelta a la página y suman dos victorias en tres jornadas, con la goleada y el hat-trick de su delantero como prueba de que están enfocados en el presente.
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Esta hazaña no se veía desde hace ocho años, con Carlos González como el último futbolista de Pumas que marcó un triplete en la Liga MX. Aquella tarde del 21 de octubre del 2018 vio al “Cocoliso” anotar en tres ocasiones para el empate 3-3 ante los Tigres.
Aquel torneo también empezó de la mejor manera para los de la UNAM con tres victorias consecutivas, una más que en el actual certamen. Juninho espera seguir los pasos de un Carlos González que se volvió referente de aquel Pumas, el cual terminó su paso con los universitarios con 32 dianas en su cuenta.
Los tripletes de la última década
El hat-trick de Juninho se une a la histórica cuenta de tripletes que han tenido los Pumas en la última década, los cuales no son muchos, siendo apenas el cuarto en 10 años. Antes del brasileño y de González estuvo otro delantero importante para los de la UNAM, Nicolás Castillo.
El chileno causó un impacto inmediato en los Pumas, y aunque su tiempo en el equipo fue más corto de lo esperado, dejó su huella marcando el segundo hat-trick en la década para los felinos. En la tarde del 15 de abril del 2018 anotó tres goles en el triunfo 4-2 sobre Puebla en Ciudad Universitaria.
Antes de Nico estuvo también Matías Britos, que el 21 de agosto del 2016 selló un hat-trick al enfrentarse a Monterrey, a quien Pumas terminó venciendo 5-3. Curiosamente, entre los primeros tres tripletes de la última década pasaron apenas dos años, mientras que la espera entre el de González y Juninho fue de casi ocho años.
Los primeros del milenio
Si nos remontamos a la primera década de los 2000, tendremos a los últimos futbolistas que marcaron un hat-trick con los Pumas. El primero de ellos fue el de Juan Carlos Cacho en la victoria 3-0 de los universitarios ante Atlas en agosto del 2008.
Un año antes, el 4 de noviembre del 2007, se marcó el último de los cinco tripletes antes del de Juninho, y casualmente fue convertido por el actual entrenador de la institución, Esteban Solari, que anotaba tres tantos en la histórica goleada de 8-0 sobre Veracruz. Cabe destacar que de los últimos seis jugadores que se fueron con un hat-trick, solamente Juninho lo hizo como visitante, con los otros cinco ocurriendo en el Olímpico Universitario.
Los universitarios más goleadores
A pesar de lo histórico que puede ser un triplete, estos seis jugadores se encuentran aún por detrás de otros nombres como los de Luis Flores, Francisco Fonseca, Hugo Sánchez y Cabinho, que anotaron más de un hat-trick vistiendo la camiseta de los Pumas.
Flores fue el único de este listado que marcó dos tripletes, mientras que Fonseca y Sánchez lo hicieron en tres ocasiones distintas. Aun así, todos ellos se encuentran muy lejos del récord casi imposible de superar de Cabinho, que se fue de los Pumas con 13 tripletes acumulados.