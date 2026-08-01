Noche de ensueño para Juninho: Pumas golea a Bravos en la frontera
Juninho Vieira se consagró como el héroe de los Pumas, anotando tres dianas y comandando la goleada universitaria sobre Bravos de Ciudad Juárez.
El partido de la Jornada 3 se llevó a cabo desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, en el estado de Chihuahua. Los felinos venían motivados tras ganar 2-1 en el Infierno ante Toluca, mientras los de la frontera llegaban con sed de revancha tras un arranque complicado con derrotas ante Puebla y Chivas.
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El encuentro había comenzado parejo, pero al minuto 15, Gilberto "Tiba" Sepúlveda cometió una falta jalando dentro del área a Juninho Vieira, acción que fue marcada como penal a favor de los universitarios. El mismo delantero de Pumas fue quien se encargó de cobrar desde los once pasos y, tras superar el juego mental con Sebastián Jurado, anotó el 0-1 al 18'.
Este tanto motivó a los Pumas, que empezaron a controlar las acciones. Fue así como, en cuestión de unos instantes, al minuto 22, lograron duplicar la ventaja cuando Robert Morales tiró un centro para que Juninho rematara y, con un poco de ayuda por un desvío defensivo, mandara a las redes el 0-2 y su doblete en la cuenta personal.
Después de la pausa de hidratación, el ritmo fue a menos. Aunque, sobre el cierre de la primera parte, Uriel Antuna entró al área, amagó y sacó un centro preciso para que ahora Morales fuera el anotador con un cabezazo para el 0-3 al minuto 40.
Y cuando parecía que los universitarios se iban goleando al descanso, en el agregado vino por fin la respuesta de los fronterizos. José Luis Rodríguez sorprendió a la defensa entrando a velocidad al área, enganchando y sacando un tiro cruzado que venció a Keylor Navas, descontando con el 1-3.
Juninho firma su triplete y Pumas sella la manita
Sin embargo, para el arranque del segundo tiempo, otro error del "Tiba" Sepúlveda terminó por hundir a los Bravos. El defensor despejó mal un balón, dejándolo a merced en el área para que Juninho lo tomara, regateara a Jurado y anotara con facilidad el 1-4 para los Pumas al minuto 48.
Con la goleada ya en el marcador, llegó la calma al partido, con cada vez menos llegadas a los arcos. Pero cuando se acercaba el final, Adalberto "Coco" Carrasquilla, un poco favorecido por el rebote del esférico en el rival, logró bajar un pase bombeado para después asistir a Guillermo "Memote" Martínez, quien definió con frialdad para colocar cifras definitivas con el 1-5 al minuto 83.
Rumbo a la Leagues Cup
De esta manera, Pumas llega a 6 unidades en tres juegos, mientras que Bravos se queda en el fondo de la tabla, todavía sin sumar unidades.
Ahora, el próximo martes 4 de agosto, el cuadro de la UNAM viajará a Estados Unidos para arrancar su participación en la Leagues Cup ante Charlotte, a las 18:00 horas. En tanto, el equipo de Juárez, ese mismo día a las 18:30 horas, se medirá a Minnesota en su estreno dentro del mismo torneo.