Keylor Navas extiende su contrato con Pumas hasta mediados de 2027

🐾 ¡LA PORTERÍA DE PUMAS TIENE NOMBRE Y APELLIDO, SE LLAMA KEYLOR NAVAS!



¡Es oficial! La historia continúa. Nos emociona anunciar que nuestro capitán líder, Keylor Navas, ha renovado su compromiso con los Pumas de la UNAM. 🇨🇷🧤



Desde su llegada, el portero costarricense ha… pic.twitter.com/GaVZXfekfZ