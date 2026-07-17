La complicada misión de defender el título en la Liga MX: así debutan los campeones
Después de la gloria que alcanza un campeón llega el momento de defender el título, y en la Liga MX la protección de la corona es casi inmediata. Con un torneo que inicia menos de dos meses después de terminar el anterior, el campeón es puesto a prueba rápidamente.
Tal vez esto tenga que ver con que en apenas 5 de las 11 ocasiones en las que el campeón defensor debutó en el siguiente torneo alcanzó la victoria, una marca negativa para los defensores de la corona. Estos números se establecieron después del torneo Clausura 2020, el cual se suspendió por la pandemia de Covid-19, dejando el campeonato sin un ganador.
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Para el más reciente torneo, el campeón del Clausura 2026 fue Cruz Azul, después de derrotar a Pumas por marcador global de 2-1 en Ciudad Universitaria. Ahora, buscará comenzar el nuevo torneo con el pie derecho.
CLUB LEÓN
Todo comenzó con “La Fiera”, que derrotó a Pumas en la final del Apertura 2020 para conseguir su séptima estrella. Al torneo siguiente su debut fue ante los Tigres, que le abollaron la corona con un 2-0 a favor de los de Monterrey.
CRUZ AZUL
La Máquina se coronó en el Clausura 2021 y perdería apenas en la fecha 1 del siguiente campeonato ante un sorpresivo Mazatlán, que los derrotaría como visitantes con un 2-0.
ATLAS
Para el Apertura 2021, el Atlas conseguía el primero de sus dos títulos consecutivos; al siguiente torneo empataría a un gol frente a León. En el Clausura 2022 logró el bicampeonato, pero igualaría de nueva cuenta, ahora sin goles ante América al siguiente semestre.
PACHUCA
En el Apertura 2022 se coronó por séptima ocasión, y para el siguiente torneo golearía 5-1 al Puebla en el Estadio Hidalgo, convirtiéndose en el primer equipo, después de dos años, en ganar su primer partido como campeón defensor.
TIGRES
El Clausura 2023 fue el torneo en el que Tigres se llevó la octava estrella a casa, pero de nueva cuenta el campeón defensor no pasó del empate en su partido debut, ahora igualando 1-1 con el Puebla.
AMÉRICA
Aquí comenzaría una de las mejores épocas en la historia del club, pues en el Apertura 2023 conquistó su primero de tres títulos seguidos. Su primera defensa la pasó con creces al derrotar 2-0 a Tijuana; en el Clausura 2024 repetiría, aunque para la campaña siguiente la corona sería abollada por el San Luis con un 2-1 en la primera jornada.
Llegaría el tercer título en fila en el Apertura 2024 y, con él, una victoria en su primer partido como campeón, por la mínima ante Querétaro.
TOLUCA
En el Clausura 2025 terminaría la racha del América y comenzaría ahora la del Toluca; los Diablos acabaron con una sequía de 15 años y se coronaron por undécima ocasión. Su primera defensa fue una victoria como local de 3-1 sobre Necaxa.
El Apertura 2025 les dio el bicampeonato y una victoria más como defensor para el siguiente semestre, ahora por la mínima ante Monterrey.
Esto deja un saldo de 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas para el campeón defensor desde que se volvió a tener un ganador tras la suspensión de aquel Clausura 2020.
TURNO DEL NUEVO CAMPEÓN
Ahora será turno del Cruz Azul de defender su corona, debutando en el Apertura 2026 el viernes 17 de julio ante el San Luis en calidad de visitante; el partido se llevará a cabo a las 19:00 horas del centro de México.