La explosión deportiva y económica de 'La Hormiga' González
Armando González necesitó poco más de dos años para pasar de promesa de la cantera a uno de los activos más valiosos del futbol mexicano. Cuando debutó con Chivas en enero de 2024, Transfermarkt estimaba su valor en 200 mil euros. Para la primavera de 2026, su cotización alcanzó los 15 millones: multiplicó su valuación por 75. Entre ambas cifras aparecen un campeonato de goleo, 24 tantos en un mismo año futbolístico, su llegada a la Selección Mexicana y una Copa del Mundo. También existe una sequía reciente que recuerda que su evolución, aunque extraordinaria, no ha sido perfecta ni lineal.
El delantero nacido en Celaya, Guanajuato, llegó a la Primera División después de completar un largo proceso en las fuerzas básicas del Guadalajara. Es hijo de Armando González Bejarano, exjugador de Chivas, y porta el número 34 que su padre utilizó con el club. Debutó con el Tapatío en noviembre de 2020 y su primera gran explosión apareció en el Apertura 2023, cuando marcó 13 goles, conquistó el campeonato de goleo de la categoría Sub-23 y también levantó el título con el conjunto rojiblanco.
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Fernando Gago le concedió su debut en la Liga MX el 13 de enero de 2024, ante Santos Laguna. La Hormiga entró al minuto 84 y comenzó una etapa de adaptación que ganó velocidad durante el Apertura de ese año. Disputó 11 partidos y marcó tres goles, producción suficiente para elevar su valor de 200 mil a 1.5 millones de euros. Sin embargo, el impulso se detuvo en el Clausura 2025: acumuló apenas 137 minutos en siete encuentros y quedó relegado durante un semestre marcado por los cambios de entrenador en Guadalajara.
La llegada de Gabriel Milito modificó su carrera. González pasó de ser la cuarta alternativa del ataque a ocupar el puesto de centro delantero titular. En el Apertura 2025 anotó 12 goles y compartió el campeonato individual con Paulinho, del Toluca, y João Pedro, del Atlético de San Luis. Chivas no tenía un monarca de goleo desde Alan Pulido en 2019.
Sus cifras también revelaron una evolución técnica. Marcó una vez cada 93 minutos y necesitó cuatro remates por anotación. Sus 12 tantos se repartieron entre cinco con la pierna izquierda, cinco de cabeza y dos con la derecha. Diez llegaron desde el interior del área y dos desde fuera. La variedad mostró a un atacante con mejor lectura de espacios, mayor presencia física y recursos suficientes para resolver de distintas maneras. Su valor subió a 2.5 millones de euros en septiembre y alcanzó los siete millones al cierre del torneo.
El Clausura 2026 confirmó que aquel campeonato no había sido producto de una racha aislada. La Hormiga marcó otros 12 goles en sus primeros 13 partidos, aunque después encadenó cuatro jornadas sin anotación y perdió el liderato ante João Pedro, quien terminó con 14. González cerró el año futbolístico 2025-2026 con 24 tantos. De acuerdo con los registros de Statiskicks, se trata de la mayor cifra de un mexicano menor de 23 años desde la instauración de los torneos cortos en 1996.
Dentro de Chivas, únicamente Jaime Pajarito superó esa producción en un año futbolístico. El histórico delantero marcó 24 veces durante la fase regular de la temporada 1980-1981 y añadió tres goles en la Liguilla para cerrar con 27. González igualó su registro de fase regular, pero terminó tres anotaciones por debajo en el total. Aun así, dejó atrás las temporadas de Omar Bravo, quien llegó a 22, y de Javier Hernández y Salvador Reyes, quienes alcanzaron 21.
Esa continuidad provocó el salto más importante de su cotización: de siete a 15 millones de euros. Durante algunos meses fue el jugador más valioso de la Liga MX, lugar que perdió después del Mundial ante Gilberto Mora, cuya valoración aumentó a 25 millones. La Hormiga conservó su precio y se mantuvo como el segundo futbolista mejor cotizado del campeonato mexicano.
Su ascenso también abrió las puertas de la Selección Mexicana. Recibió su primera convocatoria en noviembre de 2025 y marcó su primer gol con el Tri ante Islandia el 25 de febrero de 2026, partido en el que también aportó una asistencia. Javier Aguirre lo incluyó en la plantilla para la Copa del Mundo, aunque su participación se limitó a 14 minutos frente a Sudáfrica, en el encuentro inaugural de México. La experiencia aumentó su exposición internacional, pero también dejó pendiente la prueba de consolidarse a ese nivel.
El contraste apareció después de su mejor etapa. González no marca desde el doblete que consiguió ante Pumas el 5 de abril. Cerró el Clausura sin gol, tampoco anotó durante sus primeros partidos del Apertura 2026 y se quedó en blanco en la Leagues Cup. La pausa mundialista, la falta de minutos con la selección y los rumores sobre su futuro interrumpieron el ritmo que había sostenido durante dos torneos.
Aun así, su edad, su producción previa, su posición y el contrato que mantiene con Chivas hasta 2029 sostienen su atractivo. Los delanteros mexicanos jóvenes con capacidad para marcar de forma constante representan un recurso escaso, por lo que sus 15 millones de euros no responden únicamente a su momento actual. La cifra también contempla su margen de crecimiento, su experiencia con la selección y la posibilidad de recuperar el nivel que lo llevó al campeonato de goleo.
El valor establecido por Transfermarkt no representa una cláusula de rescisión ni el precio definitivo que otro club tendría que pagar. Se trata de una estimación que considera edad, rendimiento, duración del contrato, potencial y contexto de mercado. Chivas puede solicitar una cantidad distinta y cualquier operación dependerá de las condiciones de pago, los porcentajes de una futura venta y el interés real de los compradores.
La evolución de la Hormiga retrata el poder de los goles para transformar una carrera. En enero de 2024 era un canterano tasado en 200 mil euros; dos años después ya era campeón de goleo, seleccionado mundialista y uno de los jugadores más valiosos del futbol mexicano. Ahora enfrenta la etapa que definirá el verdadero alcance de su crecimiento: recuperar la contundencia, sostener su producción y demostrar que su valor refleja no solo lo que ya consiguió, sino también lo que todavía puede alcanzar.