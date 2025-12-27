La "Hormiga" ya no espera
La imagen aún permanece en su cuenta de Instagram. Armando González aparece algo rígido a un costado del escudo del Guadalajara como fondo. Posar para una fotografía oficial parecía no ser lo suyo, pero la presume orgulloso porque en esa imagen también aparece Fernando Hierro, entonces director deportivo del club, quien cobija la mano derecha de La Hormiga con sus dos manos en un gesto que transmite confianza, un cariñoso “bienvenido, creo en ti”.
La fotografía en mención está por cumplir dos años. Fue publicada en enero de 2024. Cosas del destino, apenas un año más tarde González —nombrado futbolista revelación del Apertura 2025— estuvo muy cerca de dejar a las Chivas del Guadalajara; Pachuca pedía por él y por muy poco su historia pudo haber sido otra. “Yo estaba cerca de salir del club”, ha comentado González al respecto.
Conocido como La Hormiga, por su incesante movilidad, además de esa peculiaridad de encontrar espacios y morder para crear o aprovechar oportunidades, González tuvo minutos con Fernando Gago, extécnico rojiblanco, pero fue con la llegada del actual estratega, el también argentino Gabriel Milito, cuando vio el oasis de la continuidad: tuvo acción en todos los partidos del torneo, excepto en el de vuelta de los cuartos de final frente al Cruz Azul, a causa de una lesión.
Te recomendamos: Toluca, un campeón en dos obras distintas
En manos de un formador
Milito es un estratega muy analítico. Es de trabajo, no rompe sus procesos a consecuencia de la ansiedad o la necesidad de encontrar una fórmula mágica. Sus ideas y planteamientos son estudiados, medidos cronológicamente. Así ha sido con González, a quien otorgó minutos en las 17 jornadas del torneo, pero solo seis cotejos completos. Todo a su tiempo, así se moldea a jugadores de Primera División.
“Es un chico joven con un margen de crecimiento muy grande, debe mejorar en aspectos que para un centro delantero son importantes”, dijo Milito acerca de González durante el anterior campeonato mexicano. El argentino no cae en euforia por los 12 goles de su pupilo y la conquista del título de goleo junto al consagrado portugués Paulinho, del Toluca, y el brasileño naturalizado italiano João Pedro, de San Luis.
El entrenador del Guadalajara es de quienes poco se deslumbra. Internacional con el Zaragoza de España y el FC Barcelona en su época de futbolista, además de mundialista en la Copa del Mundo de Alemania 2006, ha visto subir y caer a varias promesas, por ello camina con pies de plomo cuando se trata de hablar del joven que ilusiona al Guadalajara y al resto de un entorno futbolístico que ya lo pide en la Selección Mexicana de futbol.
Hormiga artillera
González tiene talento, eso es innegable. Como futbolista Sub-23 del Guadalajara la liga le quedó pequeña. En esos días el entonces técnico de las Chivas Fernando Gago vio con placer la consolidación juvenil de La Hormiga, quien en 22 encuentros vio puerta en 18 ocasiones durante la temporada Sub-23 y añadió cinco goles más durante la liguilla. González fue el campeón de goleo juvenil del Guadalajara en el Apertura 2023.
Este dominio no podía pasar inadvertido, por eso el futbolista apareció para los entrenamientos de 2024 con el primer equipo. De ahí la cariñosa bienvenida de Fernando Hierro en aquel enero de ese mismo año.
Con Milito, González fue fundamental en dos situaciones. En la Jornada tres entra de cambio al minuto 80 por Alan Pulido, dorsal número 9 y quien estaba llamado a ser el hombre gol del equipo. Solo tres minutos después González se lanzó con la cabeza al frente como delfín. Su remate resultó tan complicado como nadar a contracorriente, pero inteligentemente letal. En un acto acrobático logró picar el balón y hacer su primer gol del torneo. Seis minutos más tarde, al 89, marcó su segunda diana, selló una remontada de 4-3 y dio al Guadalajara su primer triunfo de la Liga.
Buen inicio, viene la verdadera prueba
Además de sus 12 goles, su trabajo de Hormiga, permitió al Guadalajara encontrar profundidad, presionar la salida rival y ver la meta. El esquema de Milito, con la velocidad de sus atacantes, liderados por González, dio forma a la idea de su técnico: un ataque vertiginoso, frontal y con terminación de jugadas.
El delantero guanajuatense cumplirá 23 años en abril. El Clausura 2026 será su primer torneo ya con la seguridad de no estar en el banquillo en espera de minutos. Ahora ya es conocido y estudiado por los rivales. Milito entiende esto y se lo ha transmitido directa e indirectamente, como cuando envió un mensaje a la eufórica prensa pese a tener en González al líder de goleo: “Aún necesita hacer méritos para representar a su país”, lanzó el técnico argentino.
Guadalajara puede ilusionarse con La Hormiga, sin duda, pero los más mayores decían: “Una golondrina no hace verano” y en Verde Valle vaya que han visto volar y partir golondrinas sin veranos felices.
Lo cierto es que con Milito como técnico, Armando González está en las mejores manos.