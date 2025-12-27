La "Hormiga" ya no espera

'Otaku', campeón de goleo y también el #TecateJugadorDelTorneo. 👏🔥



Ustedes lo eligieron y él se lo ganó. ¡Felicidades al goleador de las @Chivas, Armando González! 🐐🐜



Totalmente merecido, ¿no, tío @CervezaTecate? 😎#TecatePorTi | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/l4zcIbcqcT