Toluca, un campeón en dos obras distintas
Para Ricardo La Volpe el terreno de las comparaciones es un campo en el cual lo más democrático debe ser el empate. Admirador del Toluca de Antonio Mohamed, por la seducción del feeling con el cual dirige desde el banquillo a sus pupilos, bicampeones de la Liga MX, el estratega es fiel a los tiempos de cuando estuvo a cargo de un grupo de futbolistas virtuosos cuyo recuerdo es ya imborrable.
Su análisis es corto, como un delicado trazo con bisturí. Alejado esta vez de su habitual exposición amplia de conceptos, en esta ocasión La Volpe resume con sutil contundencia: los Diablos Rojos bajo su mando eran un equipo con un futbol más vistoso para la grada. “Eran días diferentes. Este equipo de Mohamed es muy bueno, con mucha disciplina táctica. Yo creo que el Toluca nuestro era más espectacular”, adelanta.
A La Volpe razón no le falta. Más allá de lo frío de los números, lo de ese Toluca del 2002, al cual abandonó en Liguilla para asumir la batuta de la Selección Mexicana de futbol —con la cual llegó a la Copa del Mundo de 2006—, quizá sea irrepetible en la liga mexicana.
“Primero, salíamos jugando muy bien desde atrás y, a través de movimientos, lográbamos los mano a mano de Vicente Sánchez y José Saturnino Cardozo”, recuerda con orgullo.
Ese Toluca campeón tenía futbolistas fuera de serie: Cardozo, Vicente Sánchez, Sinha, un ataque feroz sostenido por Paulo Da Silva, Hernán Cristante, Israel López, Salvador Carmona, Rafael Chiquis García u Octavio Valdés. Solo así se pueden explicar aquellos 55 goles en 19 partidos, 29 de ellos del portentoso Cardozo, cifra aún inalcanzable 23 años después.
Sigue La Volpe con la velocidad del recuerdo vivo: “Cuando Sinha se me quedaba arriba, cerraba el Chiquis García con Israel López y hacían un 5-2-3. ¡Claro! Seguramente era un 5-3-2, por la característica de Sinha, quien de repente no bajaba, entonces quedábamos con un triángulo arriba: Sinha, Cardozo y Vicente Sánchez, escoltados por dos contenciones —Chiquis e Israel—. Pero aquel era un equipo que goleaba más, me parece”.
Próximo a cumplir 74 años, el veterano técnico elogia esta nueva versión del Toluca bicampeón de Mohamed: “Mohamed es un crack y mucho de este bicampeonato pasa por él, además de tener muy buenos futbolistas como Alexis Vega, Marcel Ruiz, Jesús Gallardo y Paulinho”.
La Volpe debió abandonar aquel Toluca del 2002 para tomar a la Selección Mexicana, pero se dio tiempo de instruir desde la grada a Milton Graniolatti y Alberto Jorge, quienes culminaron su obra y llevaron al equipo al título del Apertura 2002.
“Yo estaba en la tribuna y le decía a Alberto Jorge o a Milton Graniolatti ‘ojo, está pasando esto’. El equipo jugaba ya de memoria. Si yo me hubiera mantenido ahí, seguro éramos bicampeones”, añora antes de cerrar: “Yo no sé quién le podía ganar ese equipo. Para mí era un equipo que jugaba espectacular”.