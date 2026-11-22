La Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga MX ya tiene a sus ocho invitados, luego de la jornada sabatina de la fecha 17, en la que Pachuca, León y Monterrey ganaron, hicieron la tarea y obtuvieron su boleto.

Por su parte, Xolos, Santos y Pumas quedaron eliminados.

Los ocho calificados a la Liguilla son Cruz Azul, América, Chivas, Atlas, Toluca, Pachuca, León y Monterrey.