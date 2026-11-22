La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX ya tiene a sus ocho invitados
Los calificados a la Fiesta Grande son Cruz Azul, América, Chivas, Atlas, Toluca, Pachuca, León y Monterrey.
La Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga MX ya tiene a sus ocho invitados, luego de la jornada sabatina de la fecha 17, en la que Pachuca, León y Monterrey ganaron, hicieron la tarea y obtuvieron su boleto.
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Por su parte, Xolos, Santos y Pumas quedaron eliminados.
Los ocho calificados a la Liguilla son Cruz Azul, América, Chivas, Atlas, Toluca, Pachuca, León y Monterrey.
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RODRIGO MACOTELA
Periodista deportivo con 26 años de experiencia. Especialista en dirección editorial y estrategia digital